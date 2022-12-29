В Брянской области сообщили о сбитых беспилотниках

Ранее сегодня о сработавшей системе ПВО над Белгородом также сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его данным, обошлось без пострадавших, однако один из осколков сбитого снаряда упал на развязку автодороги Комсомольский – Майский, после чего загорелась сухая трава. Уточняется, что спасатели уже устранили огонь.