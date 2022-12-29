В Брянской области сообщили о сбитых беспилотниках
В Брянской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО), в результате были сбиты беспилотники. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«На территории Клинцовского района работает наша система ПВО. Разрушений и пострадавших нет. В результате работы были сбиты БПЛА», — написал он в своем Telegram-канале.
Ранее сегодня о сработавшей системе ПВО над Белгородом также сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его данным, обошлось без пострадавших, однако один из осколков сбитого снаряда упал на развязку автодороги Комсомольский – Майский, после чего загорелась сухая трава. Уточняется, что спасатели уже устранили огонь.
В предыдущий раз украинские военные обстреляли Брянскую область 20 декабря. ВСУ наносили удары по территории Суземского района, также украинский беспилотник атаковал территорию районной электрической сети (РЭС) в Трубчевском районе. Обошлось без пострадавших, однако в поселке Суземка были повреждены железнодорожные пути, а в результате второй атаки разрушения получили административное здание и автомобиль.
В конце декабря Богомаз сообщил, что ущерб, нанесенный Брянской области в результате обстрелов с украинской стороны, превысил 100 млн руб. По его словам, всего за время обстрелов повреждения получили 288 домовладений, построек, машин, семь домов были разрушены полностью. Кроме того, 18 человек получили ранения, а четверо погибли.
После начала спецоперации украинские военные стали регулярно обстреливать приграничные регионы России. С 19 октября по указу президента РФ Владимира Путина в приграничных регионах, в том числе в Крыму, Брянской, Курской и Белгородской областях, действует средний уровень реагирования. В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях введено военное положение.