В Брянской области система ПВО отразила атаку ВСУ
Ночью 19 января украинские военные обстреляли Унечский район Брянской области, система противовоздушной обороны (ПВО) отразила атаку. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.
«Сегодня ночью украинские националисты нанесли ракетный удар по территории Унечского района. Системой ПВО ВС РФ атака была отражена. Разрушений и пострадавших нет, на месте работают оперативные службы», — написал он в своем Telegram-канале.
Данная попытка атаковать территорию Брянской области стала не первой с начала 2023 г. 2 января украинский беспилотник ударил по объекту электроснабжения Климовского района. В результате происшествия пострадавших не было, однако поселок около 11 часов оставался без света.
Также вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Брянскую область 14 января. По словам Богомаза, российская ПВО сбила ракету комплекса «Точка У». Тогда также обошлось без пострадавших.
После начала спецоперации украинские военные стали регулярно обстреливать приграничные регионы России. В настоящее время в Брянской области действует «желтый» уровень террористической опасности. В последний раз высокий уровень террористической опасности в Брянской области продлили с 4 января на 15 суток.
Кроме того, в регионе введен режим «среднего уровня реагирования». Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин 19 октября 2022 г.