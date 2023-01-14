Глава Брянской области сообщил об уничтожении ракеты «Точка У» над Клинцовским районом
Над Клинцовским районом Брянской области система противовоздушной обороны (ПВО) сбила ракету «Точка У», сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.
Он написал, что система ПВО Вооруженных сил (ВС) России отразила атаку с украинской стороны, и уточнил, что пострадавших нет, а на месте работают оперативные службы.
2 января Богомаз сообщал, что украинский беспилотник атаковал территорию Климовского района Брянской области. В результате атаки был поврежден объект электроснабжения и один из поселков района остался без электричества.
29 декабря 2022 г. губернатор сообщал, что вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Кистер в Погарском районе, тогда в результате обстрела пострадало энергоснабжение поселка. 29 декабря губернатор сообщил о сбитых беспилотниках на территории Клинцовского района.
19 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении режима «среднего уровня реагирования» в восьми приграничных регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях.
Помимо этого в нескольких регионах с середины апреля действует «желтый» уровень террористической опасности, который затем неоднократно продлевали. В последний раз высокий уровень террористической опасности в Брянской области продлили с 4 января на 15 суток.