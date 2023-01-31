Путин отменил ограничение по срокам введения уровней террористической опасности
Президент РФ Владимир Путин отменил ограничение по срокам введения уровней террористической опасности в российских регионах. Документ опубликован на сайте правовой информации.
Изменения вносятся в указ президента от 14 июня 2012 г. «О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства».
Ранее уровень террористической опасности мог устанавливаться на срок не более 15 суток. Теперь, согласно новым изменениям, решение о введении уровня угрозы становится бессрочным и действует до его отмены.
Всего уровней террористической опасности три: «синий» (повышенный), «желтый» (высокий») и «красный» (критический). Согласно информации на сайте Национального антитеррористического комитета (НАК), «синий» уровень вводится в регионе при наличии требующей подтверждения информации о реальной возможности совершения теракта, «желтый» – при наличии подтвержденных данных о реальной возможности совершения теракта. И последний - «синий» - уровень террористической опасности вводится при наличии информации о совершенном теракте или о совершении действий, которые создают угрозу теракта.
В апреле 2022 г. «желтый» (высокий) уровень террористической опасности ввели шесть из семи приграничных регионов на фоне регулярных обстрелов со стороны Украины. С тех пор режим неоднократно продлевали. Кроме этого, с 19 октября 2022 г. введен режим «среднего уровня реагирования», который указом президента России Владимира Путина распространен на восемь приграничных регионов — Крым, Севастополь, Краснодарский край, Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Курскую и Ростовскую области.