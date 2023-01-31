В регионах с «желтым» уровнем угрозы терактов введут досмотр авто
Президент Владимир Путин поручил усилить досмотр и контроль за передвижением транспорта через границы субъектов, на территории которых установлен «желтый» уровень террористической опасности, следует из опубликованного на портале правовой информации указа.
Изменения вносятся в указ президента от 14 июня 2012 г. «О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства». Указ должен быть дополнен новым абзацем.
«Усиление контроля за передвижением транспортных средств через административные границы субъекта Российской Федерации, на территории которого установлен уровень террористической опасности, проведение досмотра транспортных средств с применением технических средств обнаружения оружия и взрывчатых веществ», – говорится в указе.
В апреле 2022 г. «желтый» (высокий) уровень террористической опасности ввели шесть из семи приграничных регионов на фоне регулярных обстрелов со стороны Украины. С тех пор режим неоднократно продлевали.
Кроме того, с 19 октября 2022 г. введен режим «среднего уровня реагирования», который указом президента России Владимира Путина распространен на восемь приграничных регионов — Крым, Севастополь, Краснодарский край, Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Курскую и Ростовскую области.