В приграничных регионах будут досматривать автомобили

Риск диверсий в приграничных регионах не повысился, это превентивная мера, необходимая для того, чтобы ситуация была спокойной и контролируемой, сказал «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Что касается причины, почему это было сделано сейчас, когда высокий уровень террористической опасности действует уже несколько месяцев (с весны 2022 г.), депутат предположил, что, возможно, это связано с оперативной информацией, «которую мы не знаем». Также он добавил, что в зависимости от назначенного исполнителя указа будет определен порядок проведения досмотров и места их проведения.