В приграничных регионах будут досматривать автомобили

В приграничных регионах будут досматривать автомобилиВладимир Путин ввел такую меру в регионах с высоким уровнем террористической опасности
На приграничных территориях вводится досмотр автомобилей. Поправки в указ от 14 июня 2012 г., которые позволяют делать это в регионах с «желтым» уровнем террористической опасности, подписал президент Владимир Путин. В апреле 2022 г. «желтый» уровень опасности ввели шесть из семи приграничных регионов. В Крыму на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, а также Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов он продлен до 5 февраля, в Белгородской, Брянской и Курской областях – до 4 февраля, в Темрюкском районе Краснодарского края и Севастополе – до 10 февраля. Сняли «желтый» уровень террористической опасности пока только в Воронежской области.
Риск диверсий в приграничных регионах не повысился, это превентивная мера, необходимая для того, чтобы ситуация была спокойной и контролируемой, сказал «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Что касается причины, почему это было сделано сейчас, когда высокий уровень террористической опасности действует уже несколько месяцев (с весны 2022 г.), депутат предположил, что, возможно, это связано с оперативной информацией, «которую мы не знаем». Также он добавил, что в зависимости от назначенного исполнителя указа будет определен порядок проведения досмотров и места их проведения.
Такая мера, как досмотр автотранспорта на предмет оружия и взрывчатых веществ, предусмотрена в законодательстве, поэтому в ней нет ничего «диковинного», считает зампредседателя комитета нижней палаты парламента по безопасности Эрнест Валеев. «Когда идут боевые действия, они сопровождаются нелегальным провозом оружия, и это мера предосторожности в целях предупреждения инцидентов», – сказал он.
По словам президента Международной контртеррористической ассоциации Иосифа Линдера, досмотр транспортных средств необходим «для более эффективной реализации введенного режима в целях более безопасного нахождения в приграничье гражданского населения». Как пояснил Линдер, контроль может осуществляться как на специальных контрольных пунктах, так и на действующих пунктах ГИБДД. «Это зависит от транспортных развязок, географии и особенностей структурирования того или иного региона. Это определяют органы власти региона, включая весь силовой блок, исходя из целесообразности», – добавил он.