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Медведев: ответ на удары Украины по РФ будет «быстрым, жестким и убедительным»

Ведомости

Ответ России на возможные удары Киева по Крыму или не граничащим с Украиной регионам РФ может быть любым, Москва не ставит перед собой ограничения, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью журналистке Надане Фридрихсон, опубликованном в ее Telegram-канале.

По словам Медведева, ответ Москвы на удары Украины «с разрешения США» по Крыму или вглубь страны «может быть любым», ранее об этом «вполне определенно» сказал президент РФ Владимир Путин.

«Мы не ставим перед собой никаких ограничений и в зависимости от характера угроз готовы применять все виды оружия. В соответствии с нашими доктриниальными документами, включая Основы ядерного сдерживания. Могу вас заверить: ответ будет быстрым, жестким и убедительным», – сказал политик. 

Медведев также не согласился с прогнозом о том, что поставки Киеву более современного оружия и разрешение США атаковать российские объекты в Крыму вынудят Москву начать переговоры. 

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«Результат будет прямо противоположный. Никаких переговоров в этом случае не будет, будут только удары возмездия», – заявил Медведев, добавив, что в Пентагоне «понимают последствия».    

По его мнению, Вашингтон при желании мог был завершить спровоцированную им же войну «щелчком пальца», приказав сесть за стол переговоров, однако представители администрации США и конгресса в этом не заинтересованы.

Отвечая на вопрос об энергокризисе в Европе, зампред Совбеза заявил, что не сочувствует ее жителям, однако их «стоит пожалеть только за то, что они сами себе выбрали столь убогих руководителей». По его словам, рядовые граждане ЕС расплачиваются за санкции, поставки оружия и поддержку торговых войн и блокад.

Ранее Медведев заявил, что усиление зависимости Украины от финансовой помощи Запада приведет к краху ее экономики. По его оценке, Украину может постигнуть судьба бывших западных колоний, которые были выброшены своими хозяевами на «свалку истории». Первыми будут уничтожены промышленность и аграрный сектор, а затем наступит паралич национальной экономики и «органическая гибель остатков страны».

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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