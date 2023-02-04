Медведев: ответ на удары Украины по РФ будет «быстрым, жестким и убедительным»

Отвечая на вопрос об энергокризисе в Европе, зампред Совбеза заявил, что не сочувствует ее жителям, однако их «стоит пожалеть только за то, что они сами себе выбрали столь убогих руководителей». По его словам, рядовые граждане ЕС расплачиваются за санкции, поставки оружия и поддержку торговых войн и блокад.