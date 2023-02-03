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Медведев: усиление зависимости Украины от Запада приближает ее к краху

Ведомости

Запад не является «добрым доктором Айболитом», и усиление зависимости Украины от его финансовой помощи приведет к краху ее экономики. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале, комментируя визит в Киев председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен 2 февраля.

«Чем дольше руководители украинских нацистов будут клянчить и воровать у своих доноров помощь, тем ближе окончательный крах экономики. Ведь заплатить за курс лечения придётся сполна. И цель западных эскулапов отнюдь не в том, чтобы вылечить экономику несчастной страны. У Запада богатый опыт умерщвления подопытных стран. Запад не добрый доктор Айболит, а доктор Менгеле. Он зловещий врач-убийца», – написал он.

По оценке Медведева, Украину может постигнуть судьба бывших западных колоний, которые были выброшены своими хозяевами на «свалку истории». Первыми будут уничтожены промышленность и аграрный сектор, а затем наступит паралич национальной экономики и «органическая гибель остатков страны».

Медведев также сослался на статистические данные Goldman Sachs, свидетельствующие о потере Украины вместе с перешедшими под контроль России около 40% промышленного потенциала и 15% ВВП, запасов полезных ископаемых на $12 трлн, в том числе 63% запасов угля и 42% – металлов.

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3 февраля в Киеве пройдет саммит ЕС – Украина, одной из основных тем для обсуждения станет вопрос членства страны в ЕС. Стороны также обсудят антироссийские санкции и продовольственную безопасность. Фон дер Ляйен пообещала, что новый пакет санкций против России будет введен 24 февраля, в годовщину начала военной спецоперации.

Еще один пункт повестки – ситуация с замороженными российскими активами и так называемый мирный план украинского президента Владимира Зеленского. Его украинский лидер представил в декабре 2022 г. на встрече с президентом США Джо Байденом. Среди 10 пунктов этой инициативы – освобождение всех военнопленных, восстановление «территориальной целостности» Украины и т. д.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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