Украине снова обещают поддержку, но без членства в Евросоюзе

Вопрос членства страны в ЕС станет одной из основных тем для обсуждения. Но в среде европейских руководителей существуют сомнения в возможности ускоренного вступления Украины в Евросоюз. Испанская газета El Pais со ссылкой на неназванного европейского дипломата пишет, что процесс приема Украины в объединение может затянуться на неопределенно долгий срок. «Заявления ЕК под председательством Урсулы фон дер Ляйен, одного из самых громких голосов европейской поддержки Украины, и президента Европейского совета Шарля Мишеля, который также был отмечен приверженностью Киеву, о прогрессе страны [Украины] вызвали недоверие таких стран, как Франция, Германия и Нидерланды, которые утверждают, что вступление в ЕС в реалистичном плане займет «световые годы», – цитирует его El Pais. По словам другого европейского дипломата форсированный прием Украины в ЕС только повредит ей.