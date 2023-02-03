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Украине снова обещают поддержку, но без членства в Евросоюзе

3 февраля в Киеве пройдет саммит ЕС – Украина
Глеб Мишутин
Визит фон дер Ляйен в Киев призван в очередной раз уверить Украину и ее граждан в лояльности Евросоюза / AFP

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен 2 февраля прибыла в Киев с визитом в преддверии назначенного в столице страны на 3 февраля саммита ЕС – Украина. «Мы находимся здесь, чтобы показать, что ЕС поддерживает Украину твердо как никогда. Будем еще больше углублять нашу поддержку и сотрудничество», – сообщила она в Twitter. По сообщению пресс-службы ЕК, вместе с фон дер Ляйен в Киев приехали пять вице-президентов комиссии и девять еврокомиссаров.

Вопрос членства страны в ЕС станет одной из основных тем для обсуждения. Но в среде европейских руководителей существуют сомнения в возможности ускоренного вступления Украины в Евросоюз. Испанская газета El Pais со ссылкой на неназванного европейского дипломата пишет, что процесс приема Украины в объединение может затянуться на неопределенно долгий срок. «Заявления ЕК под председательством Урсулы фон дер Ляйен, одного из самых громких голосов европейской поддержки Украины, и президента Европейского совета Шарля Мишеля, который также был отмечен приверженностью Киеву, о прогрессе страны [Украины] вызвали недоверие таких стран, как Франция, Германия и Нидерланды, которые утверждают, что вступление в ЕС в реалистичном плане займет «световые годы», – цитирует его El Pais. По словам другого европейского дипломата форсированный прием Украины в ЕС только повредит ей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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