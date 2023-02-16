Politico: Блинкен выразил сомнения о возможном наступлении Украины на Крым

Крым вошел в состав России в 2014 г. после проведения референдума. Согласно его результатам, 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе высказались за присоединение к России. Ранее президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что вопрос Крыма «закрыт окончательно». В то же время украинские власти итоги референдума не признают. В Киеве не раз заявляли о планах «вернуть» Крым, в том числе военным путем.