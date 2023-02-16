Politico: Блинкен выразил сомнения о возможном наступлении Украины на Крым
Попытка наступления Украины на Крым стала бы пересечением «красной линии» для Кремля, которое может привести к большей эскалации конфликта, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выяснила газета Politico.
Во время разговора с группой экспертов в Zoom госсекретаря спросили, готовы ли США помочь Украине реализовать ее долгосрочную цель по взятию под контроль всех утраченных территорий. Как отметили четыре источника издания, Блинкен в ответ заявил, что США не активно поощряют Украину вернуть Крым, но решение принимает только Киев.
По оценке двух собеседников газеты, комментарий госсекретаря создал впечатление, будто «США не считают мудрым шагом попытку возвращения Крыма в настоящее время». При этом двое других, наоборот, посчитали, что Вашингтон открыт к наступлению на Крым, поскольку решение, по словам Блинкена, остается за властями Украины.
«В целом идея заключается в том, что существует большая неопределенность в отношении того, как будут развиваться события дальше, и возникают реальные вопросы о способности любой из сторон добиться больших успехов», – прокомментировал один из источников Politico.
При этом, как напоминает издание, ранее сомнения в способности ВСУ захватить Крым выразили и в Пентагоне. Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявил, что считает крайне сложной, хоть и не невозможной задачей возвращение Киевом всех утраченных территорий. После этого высокопоставленные чиновники Пентагона заявили членам комитета Палаты представителей по делам вооруженных сил, что они не думают, что Украина сможет вернуть себе полуостров в ближайшем будущем.
28 января в эфире телеканала «Дом» советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что страна ведет переговоры с западными странами по поводу передачи стране авиации и дальнобойных ракет, «которые позволят уничтожить тыловую инфраструктуру, прежде всего артиллерийские склады, очень мощное число этих складов находится на территории Крыма».
После этого заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что нападение на Крым приведет к «неотвратимому возмездию с применением любого оружия».
Крым вошел в состав России в 2014 г. после проведения референдума. Согласно его результатам, 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе высказались за присоединение к России. Ранее президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что вопрос Крыма «закрыт окончательно». В то же время украинские власти итоги референдума не признают. В Киеве не раз заявляли о планах «вернуть» Крым, в том числе военным путем.
19 января газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что администрация президента США Джо Байдена всерьез задумалась о том, что украинские военные должны получить оружие для ударов по территории Крыма. По мнению американских властей, это укрепит позиции Киева на будущих переговорах.