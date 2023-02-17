Посольство России прокомментировало заявления США об ударах по Крыму
Заявления замгоссекретаря США Виктории Нуланд о поддержке ударов ВСУ по Крыму подтверждают вовлеченность Вашингтона в конфликт. Об этом заявил пресс-секретарь посольства России в Вашингтоне Игорь Гиренко.
«Высказывания высокопоставленного представителя госдепартамента от 16 февраля о поддержке ВСУ в нанесении ударов по Крыму – четкое подтверждение позиции России о непосредственной вовлеченности Соединенных Штатов в конфликт. Чиновница призналась, что администрация подпитывает амбиции киевского режима по нападению на нашу страну», – сказано в заявлении.
Гиренко подчеркнул, что слова США постоянно подкрепляются действиями – поставками военной помощи и консультациями украинских военных начальников. «Де-факто вместе с ними [украинскими военачальниками] планируют операции. Участвуют в наведении на цели вооружений, что открыто признают и американские эксперты», – уточнил Гиренко.
В посольстве отметили, что рассматривают такую позицию США как «неприкрытое проявление воинственного настроя» по отношению к России и воспринимают призывы к ударам по Крыму как к ударам по любому другому российскому городу, в том числе по Москве.
Накануне, 16 февраля, Нуланд во время своего выступления в Карнеги напомнила, что Вашингтон не признает итоги референдумов о присоединении Крыма к России в 2014 г. По ее словам, «массивные военные сооружения», которые находятся на полуострове, являются законными целями ВСУ. Вашингтон поддерживает удары по этим объектам.
Крым вошел в состав России в 2014 г. после проведения референдума. Согласно его результатам, 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе высказались за присоединение к России. Ранее президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».
28 января в эфире телеканала «Дом» советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что страна ведет переговоры с западными странами по поводу передачи стране авиации и дальнобойных ракет, «которые позволят уничтожить тыловую инфраструктуру, прежде всего артиллерийские склады, очень мощное число этих складов находится на территории Крыма». После этого заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что нападение на Крым приведет к «неотвратимому возмездию с применением любого оружия».