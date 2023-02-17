Посольство России прокомментировало заявления США об ударах по Крыму

Накануне, 16 февраля, Нуланд во время своего выступления в Карнеги напомнила, что Вашингтон не признает итоги референдумов о присоединении Крыма к России в 2014 г. По ее словам, «массивные военные сооружения», которые находятся на полуострове, являются законными целями ВСУ. Вашингтон поддерживает удары по этим объектам.