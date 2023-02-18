Пекин намерен представить свою позицию по урегулированию кризиса на Украине
Власти Китая намерены изложить свою позицию по политическому урегулированию кризиса на Украине, передает Reuters со ссылкой на заявление бывшего министра иностранных дел КНР, руководителя канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И.
Как заявил Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности, в Пекине считают, что «некоторые силы» не хотят, чтобы мирные переговоры между Украиной и Россией увенчались успехом. Китай выступит со своей собственной позицией по политическому урегулированию кризиса, сказал дипломат.
Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили, что Ван И - самый высокопоставленный дипломат Китая –в 20-х числах февраля посетит Москву с рабочим визитом.
В конце января МИД Китая призвал США прекратить отправку военной техники Украине, поскольку это лишь затягивает конфликт, делая его более интенсивным. Ранее власти КНР неоднократно заявляли, что не будут вводить санкции против России и способствовать эскалации конфликта на Украине. В то же время Пекин призывал стороны к миру и намекал на ответственность США за ситуацию на Украине.
На этой неделе постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что КНР призывает власти России и Украины прекратить боевые действия и скорее приступить к переговорам.