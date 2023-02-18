Газета
Политика

Пекин намерен представить свою позицию по урегулированию кризиса на Украине

Ведомости

Власти Китая намерены изложить свою позицию по политическому урегулированию кризиса на Украине, передает Reuters со ссылкой на заявление бывшего министра иностранных дел КНР, руководителя канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И.

Как заявил Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности, в Пекине считают, что «некоторые силы» не хотят, чтобы мирные переговоры между Украиной и Россией увенчались успехом. Китай выступит со своей собственной позицией по политическому урегулированию кризиса, сказал дипломат.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили, что Ван И -  самый высокопоставленный дипломат Китая –в 20-х числах февраля  посетит Москву с рабочим визитом.

Ранее по теме: Главный дипломат Китая Ван И посетит Москву

В конце января МИД Китая призвал США прекратить отправку военной техники Украине, поскольку это лишь затягивает конфликт, делая его более интенсивным. Ранее власти КНР неоднократно заявляли, что не будут вводить санкции против России и способствовать эскалации конфликта на Украине. В то же время Пекин призывал стороны к миру и намекал на ответственность США за ситуацию на Украине.

На этой неделе постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что КНР призывает власти России и Украины прекратить боевые действия и скорее приступить к переговорам.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных