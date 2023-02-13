Бывший глава МИД КНР Ван И посетит Россию в середине февраля
Бывший министр иностранных дел Китая, руководитель канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И приедет в Россию с рабочим визитом в середине февраля, передает Reuters со ссылкой на китайский МИД.
Уточняется, что Ван И также посетит Францию, Италию и Венгрию, а также примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится 17-19 февраля.
О том, что главный дипломат Китая может приехать в Россию в середине февраля, ранее сообщили источники «Ведомостей». По информации одного из них, в ходе этого визита Ван И может встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Другой собеседник уточнил, что программа визита сейчас верстается с участием Совбеза РФ. По информации «Ведомостей», в ходе этой поездки Ван И обсудит вопросы, связанные с подготовкой визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву.
30 декабря 2022 г. Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры по видеосвязи, в ходе которых российский президент пригласил председателя КНР в Москву с визитом весной 2023 г.
Ван И занимал пост министра иностранных дел с 2013 г. На этой должности 30 декабря 2022 г. его сменил Цинь Ган, который ранее занимал должность посла КНР в США. В результате Ван И стал руководителем канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам, которая курирует внешнюю политику страны.