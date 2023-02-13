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Бывший глава МИД КНР Ван И посетит Россию в середине февраля

Ведомости

Бывший министр иностранных дел Китая, руководитель канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И приедет в Россию с рабочим визитом в середине февраля, передает Reuters со ссылкой на китайский МИД.

Уточняется, что Ван И также посетит Францию, Италию и Венгрию, а также примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится 17-19 февраля.

О том, что главный дипломат Китая может приехать в Россию в середине февраля, ранее сообщили источники «Ведомостей». По информации одного из них, в ходе этого визита Ван И может встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Другой собеседник уточнил, что программа визита сейчас верстается с участием Совбеза РФ. По информации «Ведомостей», в ходе этой поездки Ван И обсудит вопросы, связанные с подготовкой визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву.

30 декабря 2022 г. Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры по видеосвязи, в ходе которых российский президент пригласил председателя КНР в Москву с визитом весной 2023 г.

Ван И занимал пост министра иностранных дел с 2013 г. На этой должности 30 декабря 2022 г. его сменил Цинь Ган, который ранее занимал должность посла КНР в США. В результате Ван И стал руководителем канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам, которая курирует внешнюю политику страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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