Бывший глава МИД КНР Ван И посетит Россию в середине февраля

О том, что главный дипломат Китая может приехать в Россию в середине февраля, ранее сообщили источники «Ведомостей». По информации одного из них, в ходе этого визита Ван И может встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Другой собеседник уточнил, что программа визита сейчас верстается с участием Совбеза РФ. По информации «Ведомостей», в ходе этой поездки Ван И обсудит вопросы, связанные с подготовкой визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву.