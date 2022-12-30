Новым главой МИД Китая стал посол в США Цинь Ган
На пост министра иностранных дел Китая назначен Цинь Ган, занимающий сейчас должность посла республики в США, передает Reuters со ссылкой на государственное радио КНР.
56-летний дипломат сменит на этом посту 69-летнего Ван И, который возглавлял китайский МИД с 2013 г. В октябре он был назначен в политбюро Компартии Китая и, вероятно, продолжит играть важную роль во внешней политике Пекина, отмечает агентство.
Цинь Ган, которого Reuters называет «восходящей звездой» в МИД КНР, ранее нес службу в китайском посольстве в Великобритании, работал пресс-секретарем министра иностранных дел, а также был доверенным помощником председателя КНР Си Цзиньпина в 2014-2018 гг. Пост посла в США он занимал на протяжении 17 месяцев.