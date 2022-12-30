Новым главой МИД Китая стал посол в США Цинь Ган

56-летний дипломат сменит на этом посту 69-летнего Ван И, который возглавлял китайский МИД с 2013 г. В октябре он был назначен в политбюро Компартии Китая и, вероятно, продолжит играть важную роль во внешней политике Пекина, отмечает агентство.