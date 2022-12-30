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Новым главой МИД Китая стал посол в США Цинь Ган

Ведомости

На пост министра иностранных дел Китая назначен Цинь Ган, занимающий сейчас должность посла республики в США, передает Reuters со ссылкой на государственное радио КНР.

56-летний дипломат сменит на этом посту 69-летнего Ван И, который возглавлял китайский МИД с 2013 г. В октябре он был назначен в политбюро Компартии Китая и, вероятно, продолжит играть важную роль во внешней политике Пекина, отмечает агентство.

Цинь Ган, которого Reuters называет «восходящей звездой» в МИД КНР, ранее нес службу в китайском посольстве в Великобритании, работал пресс-секретарем министра иностранных дел, а также был доверенным помощником председателя КНР Си Цзиньпина в 2014-2018 гг. Пост посла в США он занимал на протяжении 17 месяцев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных