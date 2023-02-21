Китай призвал перестать «подливать масло в огонь» украинского конфликта

18 февраля экс-министр иностранных дел страны и руководитель канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности сообщил, что Китай намерен изложить свою позицию по политическому урегулированию украинского кризиса. Тогда он заявил, что «некоторые силы» не хотят, чтобы мирные переговоры между Украиной и Россией увенчались успехом.