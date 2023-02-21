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Политика

Китай призвал перестать «подливать масло в огонь» украинского конфликта

Ведомости

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что Пекин призывает перестать «подливать масло в огонь» конфликта на Украине. Об этом сообщили «РИА Новости».

«Мы продолжим продвигать примирение и содействовать проведению переговоров, делиться китайской мудростью для политического урегулирования украинского кризиса», – сказал министр.

Он добавил, что Китай призывает перестать «сваливать вину и ответственность на Китай», а также отметил, что власти КНР будут и дальше вместе с международным сообществом работать для продвижения консультаций и диалога для достижения общей безопасности.

18 февраля экс-министр иностранных дел страны и руководитель канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности сообщил, что Китай намерен изложить свою позицию по политическому урегулированию украинского кризиса. Тогда он заявил, что «некоторые силы» не хотят, чтобы мирные переговоры между Украиной и Россией увенчались успехом.

20 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что президент страны Владимир Путин может встретиться с Ван И в ходе его визита в Москву. Песков добавил, что «повестка дня понятна и весьма обширна, поэтому есть о чем поговорить».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных