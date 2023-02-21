Китай призвал перестать «подливать масло в огонь» украинского конфликта
Министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что Пекин призывает перестать «подливать масло в огонь» конфликта на Украине. Об этом сообщили «РИА Новости».
«Мы продолжим продвигать примирение и содействовать проведению переговоров, делиться китайской мудростью для политического урегулирования украинского кризиса», – сказал министр.
Он добавил, что Китай призывает перестать «сваливать вину и ответственность на Китай», а также отметил, что власти КНР будут и дальше вместе с международным сообществом работать для продвижения консультаций и диалога для достижения общей безопасности.
18 февраля экс-министр иностранных дел страны и руководитель канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности сообщил, что Китай намерен изложить свою позицию по политическому урегулированию украинского кризиса. Тогда он заявил, что «некоторые силы» не хотят, чтобы мирные переговоры между Украиной и Россией увенчались успехом.
20 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что президент страны Владимир Путин может встретиться с Ван И в ходе его визита в Москву. Песков добавил, что «повестка дня понятна и весьма обширна, поэтому есть о чем поговорить».