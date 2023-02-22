МИД КНР: Россия и Китай договорились противостоять одностороннему запугиванию

Сегодня, 22 февраля, Ван И встретится с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допускал, что президент РФ Владимир Путин также может провести переговоры с Ван И в ходе его визита в Москву. Точной даты в Кремле не назвали.