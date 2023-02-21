Ван И назвал отношения Пекина и Москвы «прочными, как скала»

Еще в декабре 2022 г. Ван И заявлял, что отношения Китая и России крепкие, как монолит. Он отмечал, что они не подвержены вмешательству и провокациям. По его словам, сотрудничество КНР и РФ не антагонистично и не нацелено на какую-либо третью сторону, а Москва и Пекин «твердо выступают против гегемонии и против новой холодной войны». Также в марте прошлого года Ван И говорил, что отношения двух стран выдержали новые испытания изменениями мировой обстановки и продемонстрировали твердую тенденцию развития.