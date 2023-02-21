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Ван И назвал отношения Пекина и Москвы «прочными, как скала»

Ведомости

Отношения между Китаем и Россией «прочны, как скала» и выдержат испытания переменчивой международной ситуации. Такое заявление сделал глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И на встрече с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым во вторник, 21 февраля.

«Китайско-российские отношения носят зрелый характер и прочны, как скала, выдержат испытания переменчивой международной ситуации», – сказал Ван И (цит. по «РИА Новости»).

По его мнению, сейчас у России и Китая хорошие возможности для продолжения стратегического взаимодействия и контактов в защиту общих стратегических интересов.

«Мы готовы вместе с российской стороной... решительно отстаивать национальные интересы и достоинство, продвигать взаимовыгодное сотрудничество по всем направлениям», – отметил Ван И.

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Еще в декабре 2022 г. Ван И заявлял, что отношения Китая и России крепкие, как монолит. Он отмечал, что они не подвержены вмешательству и провокациям. По его словам, сотрудничество КНР и РФ не антагонистично и не нацелено на какую-либо третью сторону, а Москва и Пекин «твердо выступают против гегемонии и против новой холодной войны». Также в марте прошлого года Ван И говорил, что отношения двух стран выдержали новые испытания изменениями мировой обстановки и продемонстрировали твердую тенденцию развития.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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