Ван И назвал отношения Пекина и Москвы «прочными, как скала»
Отношения между Китаем и Россией «прочны, как скала» и выдержат испытания переменчивой международной ситуации. Такое заявление сделал глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И на встрече с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым во вторник, 21 февраля.
«Китайско-российские отношения носят зрелый характер и прочны, как скала, выдержат испытания переменчивой международной ситуации», – сказал Ван И (цит. по «РИА Новости»).
По его мнению, сейчас у России и Китая хорошие возможности для продолжения стратегического взаимодействия и контактов в защиту общих стратегических интересов.
«Мы готовы вместе с российской стороной... решительно отстаивать национальные интересы и достоинство, продвигать взаимовыгодное сотрудничество по всем направлениям», – отметил Ван И.
Еще в декабре 2022 г. Ван И заявлял, что отношения Китая и России крепкие, как монолит. Он отмечал, что они не подвержены вмешательству и провокациям. По его словам, сотрудничество КНР и РФ не антагонистично и не нацелено на какую-либо третью сторону, а Москва и Пекин «твердо выступают против гегемонии и против новой холодной войны». Также в марте прошлого года Ван И говорил, что отношения двух стран выдержали новые испытания изменениями мировой обстановки и продемонстрировали твердую тенденцию развития.