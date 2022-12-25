МИД Китая назвал отношения КНР с Россией крепкими, как монолит
Отношения Китая и России крепкие, как монолит, они не подвержены вмешательству, а обе страны твердо выступают против гегемонии, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.
«Отношения, поддерживаемые между КНР и Россией, тверды, как монолит. Они не подвержены вмешательству и провокациям, им не страшны крупные изменения конъюнктуры», — сказал министр на симпозиуме, посвященном китайской дипломатии (цитата по ТАСС).
По его словам, сотрудничество КНР и РФ не антагонистично и не нацелено на какую-либо третью сторону, а Москва и Пекин «твердо выступают против гегемонии и против новой холодной войны».
Ван И рассказал о продвижении двустороннего сотрудничества и напомнил, что товарооборот двух стран приближается к отметке $200 млрд в год. Как следует из опубликованных 7 декабря данных ГТУ КНР, за период с января по ноябрь 2022 г. объем российско-китайской торговли составил $172 млрд, что выше показателей с января по ноябрь 2021 г. на 32%.
В сентябре 2022 г. председатель КНР Си Цзиньпин впервые с начала пандемии покинул Китай, чтобы присутствовать на саммите ШОС и лично встретиться с российским президентом Владимиром Путиным. Тогда Путин отметил, что Россия и Китай выступают за формирование многополярного миропорядка, «базирующегося на международном праве и центральной роли ООН». Он также высоко оценил «сбалансированную позицию» Китая по украинскому кризису.
21 декабря прошла встреча зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева и Си Цзиньпина в Пекине. Переговоры состоялись в государственной резиденции в китайской столице. Медведев рассказал, что в ходе переговоров с Си Цзиньпином были подняты вопросы взаимодействия Коммунистической партии Китая и «Единой России». Также зампред СБ РФ обсудил с китайским лидером взаимодействие РФ и Китая, в том числе в сферах экономики и промышленности.
В середине декабря The Wall Street Journal сообщила, что Си Цзиньпин поручил правительству наладить более прочные экономические связи с Россией. Как утверждало издание, в Пекине решили развивать торговые отношения с Москвой, которые укрепились в 2022 г. и стали для нее «спасательным кругом» перед лицом давления Запада. Анонсируемый WSJ план КНР включает в себя увеличение Китаем импорта российской нефти, газа и сельскохозяйственных товаров, усиление энергетического партнерства в Арктике и увеличение китайских инвестиций в российскую инфраструктуру (в частности в железные дороги и порты).