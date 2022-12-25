МИД Китая назвал отношения КНР с Россией крепкими, как монолит

В середине декабря The Wall Street Journal сообщила, что Си Цзиньпин поручил правительству наладить более прочные экономические связи с Россией. Как утверждало издание, в Пекине решили развивать торговые отношения с Москвой, которые укрепились в 2022 г. и стали для нее «спасательным кругом» перед лицом давления Запада. Анонсируемый WSJ план КНР включает в себя увеличение Китаем импорта российской нефти, газа и сельскохозяйственных товаров, усиление энергетического партнерства в Арктике и увеличение китайских инвестиций в российскую инфраструктуру (в частности в железные дороги и порты).