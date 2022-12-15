Лидер Китая Си Цзиньпин поручил расширить экономические связи с Россией

Лидер Китая Си Цзиньпин поручил расширить экономические связи с РоссиейПекином движет прагматизм, а не идеологические симпатии, говорит эксперт
Председатель Китая Си Цзиньпин поручил правительству в последние недели наладить более прочные экономические связи с Россией. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на анонимных политических советников в руководстве КНР. Как утверждает американское издание, в Пекине решили развивать торговые отношения с Москвой, которые укрепились в 2022 г. и стали для нее «спасательным кругом» перед лицом давления Запада. Анонсируемый WSJ план КНР включает в себя увеличение Китаем импорта российской нефти, газа и сельскохозяйственных товаров, усиление энергетического партнерства в Арктике и увеличение китайских инвестиций в российскую инфраструктуру (в частности в железные дороги и порты). Помимо этого Россия и Китай все чаще совершают операции в рублях и юанях для избежания санкций.
Посол России в Китае Игорь Моргулов 17 ноября в интервью «РИА Новости» анонсировал возможный приезд Си Цзиньпина в Москву весной 2023 г. после сессии ВСНП, на которой будут распределены ключевые государственные посты КНР на следующие пять лет. «Ведомости» также ранее писали о подготовке переговоров Владимира Путина и Си Циньпина по видео-конференц-связи в конце текущего года.
При этом в WSJ называют слова Си о необходимости укреплять отношения с Россией «новым поворотом» в отношениях стран. Журналисты подчеркивают, что если до начала специальной военной операции на Украине два лидера говорили о «безграничном партнерстве», то затем Китай якобы начал сомневаться в необходимости тесного сотрудничества с Россией.
Во время последней личной встречи с Путиным в Самарканде на полях саммита ШОС в сентябре 2022 г. Си, с одной стороны, пообещал работать с Россией для восстановления стабильности. При этом источники WSJ утверждают, что китайский лидер одновременно якобы стремился продемонстрировать дискомфорт, который он испытывает от СВО.
Среди причин нацеленности председателя КНР на тесное сотрудничество с Россией WSJ упоминается и «глубоко укоренившееся в нем с юности восхищение советскими ценностями, историей и культурой», которое не поколебал длительный период плохих отношений двух стран в 1970–1980 гг. Утверждается, что после прихода к власти Си во многом ориентировался в политике на российскую систему, уменьшив влияние коллегиального органа власти – Постоянного комитета политбюро ЦК КПК. Приводится в статье и рассказ, как альма-матер Си, университет Цинхуа, прислал ему отчет, в котором скептически были описаны перспективы российской экономики. Лидер Китая же написал на его полях слово «чушь».
Как следует из опубликованных 7 декабря данных ГТУ КНР, за период с января по ноябрь 2022 г. объем российско-китайской торговли составил $172 млрд, что выше показателей с января по ноябрь 2021 г. на 32%.
Оценить, насколько правдиво сообщение WSJ, очень сложно, говорит завсектором экономики и политики Китая ИМЭМО РАН Сергей Луконин. При этом Китай действительно рассматривает отношения с Россией как стратегические и важные и хотел бы расширять и углублять с ней экономическое взаимодействие. Но на этом пути есть определенные препятствия, главными из которых можно считать санкции. Несмотря на все разговоры о декаплинге (разъединении) США и Китая, Китая и Евросоюза, их торгово-экономические взаимоотношения очень масштабны и в несколько раз превышают китайско-российские показатели, напоминает Луконин. Исходя из этого понятно, что сотрудничество с Россией несет для компаний, работающих на экспорт в США и Европу, высокие риски попадания под вторичные санкции. Второй проблемой аналитик называет разницу потенциалов экономик России и Китая, из-за чего трудно находить равноправные удовлетворяющие обе стороны направления сотрудничества.
Остаются и проблемы с китайскими инвестициями в РФ – их мало и при этом оценить точно общее количество не может ни одна из сторон, отмечает эксперт. Кроме того, у России и Китая очень мало совместных цепочек создания добавленной стоимости. Наконец, появляется ряд проблем из-за разных подходов к горизонту планирования. В Китае сейчас ориентируются на три даты: 2025 г. (последний год реализации программы «Сделано в Китае»), 2035 г. (контрольный срок реализации долгосрочных стратегических целей развития) и 2049 г. (достижение второй столетней цели превратить Китай в передовую страну), ставя конкретные цели к каждой из них. Россия же не отличается таким долгосрочным горизонтом планирования, что затрудняет понимание, как именно будет развиваться страна, добавляет Луконин.
При этом эксперт считает фантазиями рассказ WSJ об особом личном отношении Си к России, говоря о том, что Китай подходит к сотрудничеству весьма прагматично. Луконин напоминает, что Китай теоретически хотел бы развивать сотрудничество со всеми странами мира, так как он не отказывался от глобализации. В контексте отношений с Россией для КНР важны вопросы развития проекта «Полярного шелкового пути в Арктике», поставок дешевого газа и создания быстрой транспортной артерии в Европу.