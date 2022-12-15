Лидер Китая Си Цзиньпин поручил расширить экономические связи с Россией

Оценить, насколько правдиво сообщение WSJ, очень сложно, говорит завсектором экономики и политики Китая ИМЭМО РАН Сергей Луконин. При этом Китай действительно рассматривает отношения с Россией как стратегические и важные и хотел бы расширять и углублять с ней экономическое взаимодействие. Но на этом пути есть определенные препятствия, главными из которых можно считать санкции. Несмотря на все разговоры о декаплинге (разъединении) США и Китая, Китая и Евросоюза, их торгово-экономические взаимоотношения очень масштабны и в несколько раз превышают китайско-российские показатели, напоминает Луконин. Исходя из этого понятно, что сотрудничество с Россией несет для компаний, работающих на экспорт в США и Европу, высокие риски попадания под вторичные санкции. Второй проблемой аналитик называет разницу потенциалов экономик России и Китая, из-за чего трудно находить равноправные удовлетворяющие обе стороны направления сотрудничества.