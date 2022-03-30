Глава МИД Китая назвал отношения с Россией «выдержавшими испытания»
Отношения России и Китая выдержали новые испытания изменениями мировой обстановки и продемонстрировали твердую тенденцию развития, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Переговоры проходят в городе Туньси на востоке Китая.
«Желание двух сторон развивать двусторонние отношения стало еще тверже, а уверенность продвигать сотрудничество в различных направлениях — еще крепче», — подчеркнул Ван И (цитата по ТАСС).
Лавров, в свою очередь, отметил, что мир сейчас переживает серьезный этап в истории международных отношений. Он выразил надежду, что по его итогам обстановка на мировой арене «существенно прояснится». «Будем вместе с Вами и с другими нашими единомышленниками двигаться к многополярному, справедливому и демократическому миропорядку», — цитирует главу дипведомства пресс-служба МИДа.
Помимо этого министры обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины — Лавров рассказал Ван И о ходе специальной операции российских войск. Главы дипведомств также обсудили текущее положение дел в Афганистане, Центральной Азии, ситуацию вокруг иранской ядерной программы, на Корейском полуострове. «С российской стороны привлечено внимание к военно-биологической деятельности США на Украине и к нашим соответствующим усилиям на многосторонних площадках», — подчеркнули в МИДе.
Китай неоднократно критиковал США за введение санкций против России из-за военной операции на Украине. По словам официального представителя министерства коммерции КНР Гао Фэна, американские санкции не помогут урегулировать проблему в сфере безопасности, а кроме этого могут и крайне негативно отразиться на потребителях. Дальнейшая эскалация приведет к серьезному кризису в мировой торговле и экономике, финансах, энергетике, цепочках поставок продовольствия, промышленности и т. д., отметили в министерстве.
Помимо этого официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь осудил планы по исключению России из G20, о которых упоминал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. «G20 — это главный форум международного экономического сотрудничества, и Россия является его важным членом. Ни один член "Большой двадцатки" не имеет права лишать членства другую страну», — подчеркнул представитель ведомства.
В середине марта газета The Wall Street Journal и телеканал СNN со ссылкой на источники сообщали, что Россия запросила военную помощь у Китая, однако Москва и Пекин официально опровергли эту информацию. В КНР также опровергали информацию о том, что Россия заранее уведомила страну о готовящейся специальной военной операции на Украине.