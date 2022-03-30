Глава МИД Китая назвал отношения с Россией «выдержавшими испытания»

Китай неоднократно критиковал США за введение санкций против России из-за военной операции на Украине. По словам официального представителя министерства коммерции КНР Гао Фэна, американские санкции не помогут урегулировать проблему в сфере безопасности, а кроме этого могут и крайне негативно отразиться на потребителях. Дальнейшая эскалация приведет к серьезному кризису в мировой торговле и экономике, финансах, энергетике, цепочках поставок продовольствия, промышленности и т. д., отметили в министерстве.