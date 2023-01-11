Песков вновь заявил об отсутствии перспектив переговоров с Украиной
Перспектив мирных переговоров с Украиной нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«В условиях, когда законы Украины запрещают президенту Украины вести с нами какие-либо контакты или вести с нами какой-то диалог, в условиях, когда западники, очевидно, не склонны разрешать Киеву какую-то гибкость в этом вопросе, говорить о том, что есть какие-то перспективы, в настоящее время не приходится», — заявил представитель Кремля.
Песков также вновь заявил, что Россия готова решить украинский конфликт путем переговоров. «Достижение наших целей мирными, политико-дипломатическими путями является предпочтительным вариантом», — отметил он.
Таким образом Песков прокомментировал слова министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу о том, что Россия выражает готовность к переговорам по украинскому конфлитку.
Представитель Кремля уже неоднократно указывал на невозможность переговоров с Украиной из-за отказа Киева на законодательном уровне от диалога с Москвой. 4 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал документ об отказе от переговоров с Россией до тех пор, пока ее президентом является президент РФ Владимир Путин.
Вместе с тем пресс-секретарь ранее сказал, что Россия не будет вести переговоры на условиях Украины. По его словам, российская сторона не будет следовать чужим условиям, поскольку она ориентируется только на свои цели и здравый смысл.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России.