Песков заявил о неизбежности двусторонних отношений России и Украины в будущем
Двусторонние отношения России и Украины неизбежны в будущем, хотя сейчас говорить о возможности мирного урегулирования конфликта преждевременно. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя увеличивающееся число украинцев, которые выступают за мирные переговоры с Россией.
«Честно говоря, пока преждевременно так считать. Но то, что несмотря на все пропагандистские потоки, наполненные ненавистью к России и так далее, несмотря на все пропагандистское оболванивание украинского населения, все равно в стране остаются какие-то ручейки трезвого мышления и подходов к будущему наших двусторонних отношений – а они неизбежны, потому что мы соседи – это очевидно. Мы и ранее об этом тоже говорили», – сказал Песков.
Накануне, 9 марта, секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов сообщил, что все большее число украинцев, в том числе и из Западной части страны, выступают за мирные переговоры с Россией. «Имейте в виду: таких становится все больше и больше. Это очень опасная тенденция, когда люди даже с западной Украины начинают о таких вещах говорить», — сказал он (цит. по «РИА Новости»).
С начала спецоперации России на Украине стороны несколько раз проводили переговоры в феврале и марте 2022 г. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии в феврале — марте, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта в Стамбуле. После этого процесс заморозили, поскольку Киев вышел из него.
Москва неоднократно заявляла, что открыта к переговорам. В то же время на Украине действует документ, препятствующий их возобновлению. 4 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отказе от переговоров с Россией до тех пор, пока ее президентом является Владимир Путин.