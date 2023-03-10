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Песков заявил о неизбежности двусторонних отношений России и Украины в будущем

Ведомости

Двусторонние отношения России и Украины неизбежны в будущем, хотя сейчас говорить о возможности мирного урегулирования конфликта преждевременно. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя увеличивающееся число украинцев, которые выступают за мирные переговоры с Россией.

«Честно говоря, пока преждевременно так считать. Но то, что несмотря на все пропагандистские потоки, наполненные ненавистью к России и так далее, несмотря на все пропагандистское оболванивание украинского населения, все равно в стране остаются какие-то ручейки трезвого мышления и подходов к будущему наших двусторонних отношений – а они неизбежны, потому что мы соседи – это очевидно. Мы и ранее об этом тоже говорили», – сказал Песков. 

Накануне, 9 марта, секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов сообщил, что все большее число украинцев, в том числе и из Западной части страны, выступают за мирные переговоры с Россией. «Имейте в виду: таких становится все больше и больше. Это очень опасная тенденция, когда люди даже с западной Украины начинают о таких вещах говорить», — сказал он (цит. по «РИА Новости»).

С начала спецоперации России на Украине стороны несколько раз проводили переговоры в феврале и марте 2022 г. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии в феврале — марте, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта в Стамбуле. После этого процесс заморозили, поскольку Киев вышел из него.

Москва неоднократно заявляла, что открыта к переговорам. В то же время на Украине действует документ, препятствующий их возобновлению. 4 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отказе от переговоров с Россией до тех пор, пока ее президентом является Владимир Путин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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