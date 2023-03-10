Песков заявил о неизбежности двусторонних отношений России и Украины в будущем

«Честно говоря, пока преждевременно так считать. Но то, что несмотря на все пропагандистские потоки, наполненные ненавистью к России и так далее, несмотря на все пропагандистское оболванивание украинского населения, все равно в стране остаются какие-то ручейки трезвого мышления и подходов к будущему наших двусторонних отношений – а они неизбежны, потому что мы соседи – это очевидно. Мы и ранее об этом тоже говорили», – сказал Песков.