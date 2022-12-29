Лавров назвал «формулу мира» Зеленского иллюзорной

«Очевидно, что Киев не готов к диалогу. Выдвигая разного рода идеи и "формулы мира", Зеленский лелеет иллюзию добиться при помощи Запада вывода наших войск с российской территории Донбасса, Крыма, Запорожья и Херсонщины, выплаты Россией репараций, явки "с повинной в международные трибуналы" и т. п. Разумеется, мы на таких условиях ни с кем разговаривать не будем», — сказал он.