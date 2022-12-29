Лавров назвал «формулу мира» Зеленского иллюзорной
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «формулу мира», предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским, иллюзорной, на основании ее Россия не будет ни с кем вести переговоры. Об этом глава МИД России заявил в интервью «РИА Новости».
«Очевидно, что Киев не готов к диалогу. Выдвигая разного рода идеи и "формулы мира", Зеленский лелеет иллюзию добиться при помощи Запада вывода наших войск с российской территории Донбасса, Крыма, Запорожья и Херсонщины, выплаты Россией репараций, явки "с повинной в международные трибуналы" и т. п. Разумеется, мы на таких условиях ни с кем разговаривать не будем», — сказал он.
По словам Лаврова, Москва не отказывалась от идеи дипломатического урегулирования конфликта на Украине. Глава МИДа напомнил, что переговоры между Россией и Украиной были возможны, однако «в апреле по указке англосаксов, заинтересованных в продолжении боевых действий, он [Зеленский] быстро прекратил переговоры и резко ужесточил свою позицию», показав свою несамостоятельность, отметил Лавров.
В начале ноября Зеленский, выступая на саммите G20, перечислил 10 условий «украинской формулы мира», среди которых – восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск с ее территории, фиксация окончания конфликта, а также обеспечение продовольственной, энергетической и ядерной безопасности.
Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что команда украинского президента Владимира Зеленского проводит доработку деталей некоего плана по мирному урегулированию конфликта, который состоит из десяти пунктов. По данным издания, разрабатываемые предложения могут быть представлены в феврале 2023 г.
Накануне, 27 декабря, в Кремле отметили, что «мирный план», над которым работает Киев, должен учитывать вхождение в состав России новых регионов. В противном случае «он не может претендовать на то, чтобы быть мирным».
В начале декабря Зеленский озвучил «три шага», способных, по его мнению, приблизить мир на Украине: предоставление современных танков, снарядов, артиллерии и др., оказание поддержки в энергетической, финансовой и социальной стабильности на Украине в следующем году, а также созыв саммита Global Peace Formula Summit, «чтобы определиться, как и когда будут реализованы пункты украинской "формулы мира"».