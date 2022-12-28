Лавров назвал неотъемлемое условие для переговоров с Украиной

13 декабря Песков, комментируя заявление украинского президента Владимира Зеленского о «трех шагах» к наступлению мира, также отметил, что Украине нужно «принимать во внимание те реалии, которые сложились за все это время». Он сказал, что эти реалии говорят о том, что у России в результате проведенных референдумов появились новые территории. По его словам, «без учета этих новых реалий какое-либо продвижение вперед невозможно».