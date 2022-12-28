Лавров назвал неотъемлемое условие для переговоров с Украиной
Признание четырех новых субъектов России является неотъемлемой частью условий для начала переговоров с Украиной, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, передает ТАСС.
«Президент [РФ Владимир Путин] неоднократно говорил о том, что мы не отвергаем предложения достигать дипломатических договоренностей. Условия, на которых мы готовы начать обсуждать эти договоренности, хорошо известны. И неотъемлемой частью этих условий является принадлежность четырех регионов Российской Федерации», — заявил Лавров.
Помимо этого, как заявил министр, есть еще круг вопросов, требующих обсуждения. «Второй большой блок проблем <...> — это безопасность уже всей РФ, которая была подвержена многочисленным угрозам, создававшимся на украинской территории», — подчеркнул Лавров. В этом вопросе глава внешнеполитического ведомства затронул ранее проводимые Украиной учения в Черном море. «Территорию Украины осваивали достаточно активно, включая планирование создания военно-морской базы на Азовском море», — продолжил министр. По словам Лаврова, появление военно-морской базы англосаксонского происхождения «радикально меняло бы ситуацию в сфере безопасности».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз говорил о том, что украинской стороне нужно принять во внимание новые регионы России. 28 декабря представитель Кремля заявил, что разрабатываемый Киевом «мирный план» должен учитывать вхождение в состав России новых регионов. Песков при этом указал на то, что пока никакого плана Украина не представила.
13 декабря Песков, комментируя заявление украинского президента Владимира Зеленского о «трех шагах» к наступлению мира, также отметил, что Украине нужно «принимать во внимание те реалии, которые сложились за все это время». Он сказал, что эти реалии говорят о том, что у России в результате проведенных референдумов появились новые территории. По его словам, «без учета этих новых реалий какое-либо продвижение вперед невозможно».
С начала боевых действий стороны несколько раз проводили переговоры в феврале и марте при посредничестве Турции. Предыдущая встреча представителей России и Украины состоялась 29 марта в Стамбуле, после этого процесс заморозили, так как Украина из него вышла. Позже на Украине был принят закон, запрещающий проведение переговоров с Россией.