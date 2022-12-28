Газета
Политика

Лавров назвал неотъемлемое условие для переговоров с Украиной

Ведомости

Признание четырех новых субъектов России является неотъемлемой частью условий для начала переговоров с Украиной, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Президент [РФ Владимир Путин] неоднократно говорил о том, что мы не отвергаем предложения достигать дипломатических договоренностей. Условия, на которых мы готовы начать обсуждать эти договоренности, хорошо известны. И неотъемлемой частью этих условий является принадлежность четырех регионов Российской Федерации», — заявил Лавров.

Помимо этого, как заявил министр, есть еще круг вопросов, требующих обсуждения. «Второй большой блок проблем <...> — это безопасность уже всей РФ, которая была подвержена многочисленным угрозам, создававшимся на украинской территории», — подчеркнул Лавров. В этом вопросе глава внешнеполитического ведомства затронул ранее проводимые Украиной учения в Черном море. «Территорию Украины осваивали достаточно активно, включая планирование создания военно-морской базы на Азовском море», — продолжил министр. По словам Лаврова, появление военно-морской базы англосаксонского происхождения «радикально меняло бы ситуацию в сфере безопасности». 

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз говорил о том, что украинской стороне нужно принять во внимание новые регионы России. 28 декабря представитель Кремля заявил, что разрабатываемый Киевом «мирный план» должен учитывать вхождение в состав России новых регионов. Песков при этом указал на то, что пока никакого плана Украина не представила.

13 декабря Песков, комментируя заявление украинского президента Владимира Зеленского о «трех шагах» к наступлению мира, также отметил, что Украине нужно «принимать во внимание те реалии, которые сложились за все это время». Он сказал, что эти реалии говорят о том, что у России в результате проведенных референдумов появились новые территории. По его словам, «без учета этих новых реалий какое-либо продвижение вперед невозможно».

С начала боевых действий стороны несколько раз проводили переговоры в феврале и марте при посредничестве Турции. Предыдущая встреча представителей России и Украины состоялась 29 марта в Стамбуле, после этого процесс заморозили, так как Украина из него вышла. Позже на Украине был принят закон, запрещающий проведение переговоров с Россией.

Ранее по теме: Лавров заявил о нежелании Запада и Киева идти на компромиссы
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных