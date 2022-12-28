В Кремле прокомментировали подготовку Киевом «мирного плана»
«Мирный план», над которым работает Киев, должен учитывать вхождение в состав России новых регионов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
«Опять же не может существовать никакой мирный план Украины, который не учитывает сегодняшних реалий с российской территорией, с вхождением в состав России новых четверых регионов. Никакой план, который не учитывает эти реалии, он не может претендовать на то, чтобы быть мирным», – рассказал он.
Песков также указал на то, что пока никакого плана Украина не представила.
Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что команда украинского президента Владимира Зеленского проводит доработку деталей некого плана по мирному урегулированию конфликта, который состоит из десяти пунктов. По данным издания, разрабатываемые предложения могут быть представлены в феврале 2023 г. В Кремле заявили, что информации о «мирном плане» пока не поступало.
Позднее, 26 декабря, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил провести некий «мирный саммит» на площадке ООН в конце февраля, при этом посредником в ходе переговоров может выступить генсек всемирной организации Антониу Гутерриш. Вечером в тот же день Песков заявил, что Россия не будет следовать условиям Украины, поскольку она ориентируется только на свои цели и здравый смысл.
С начала боевых действий стороны несколько раз проводили переговоры в феврале и марте при посредничестве Турции. Предыдущая встреча представителей России и Украины состоялась 29 марта в Стамбуле, после этого процесс заморозили.
В Кремле неоднократно говорили о нежелании Украины вести переговоры с Россией. В конце ноября Песков заявил, что переговоры между двумя странами сейчас невозможны, так как они отрицаются украинской стороной. Тогда Песков добавил, что для возобновления диалога Украина должна не только отменить закон об отказе от переговоров с Москвой, но и проявить политическую волю.