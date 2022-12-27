Берлускони допустил «просвет» в урегулировании украинского кризиса

В октябре Берлускони заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может остановить боевые действия, если прикажет своим военным прекратить атаки. «Если бы он сказал: "Я больше не нападаю", все бы было кончено», – сказал он тогда о Зеленском. Кроме того, Берлускони заявил, что в настоящее время в ЕС и США отсутствуют сильные лидеры, которые могли бы вмешаться в ситуацию ради прекращения конфликта, добавив, что таким лидером мог бы стать он сам.