Берлускони допустил «просвет» в урегулировании украинского кризиса
В дипломатическом урегулировании кризиса на Украине может существовать «просвет», заявил бывший премьер-министр Италии и лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони в интервью la Repubblica.
«Защита интересов Украины и работа на достижение мира не являются несовместимыми путями. Более того, я считаю, что каждый здравомыслящий человек должен делать и то, и другое. Я убежден, что администрация США прекрасно это понимает. Возможно, какой-то просвет существует. Давайте работать над этим», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Партия «Вперед, Италия» продолжает поддерживать выделение военной помощи Украине, добавил Берлускони, отметив также, что уже давно не общался с президентом РФ Владимиром Путиным.
В октябре Берлускони заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может остановить боевые действия, если прикажет своим военным прекратить атаки. «Если бы он сказал: "Я больше не нападаю", все бы было кончено», – сказал он тогда о Зеленском. Кроме того, Берлускони заявил, что в настоящее время в ЕС и США отсутствуют сильные лидеры, которые могли бы вмешаться в ситуацию ради прекращения конфликта, добавив, что таким лидером мог бы стать он сам.
С начала боевых действий стороны несколько раз проводили переговоры в феврале и марте при посредничестве Турции. Предыдущая встреча представителей России и Украины состоялась 29 марта в Стамбуле, после этого процесс заморозили.
В Кремле неоднократно говорили о нежелании Украины вести переговоры с Россией. В конце ноября Песков заявил, что переговоры между двумя странами сейчас невозможны, так как они отрицаются украинской стороной. Тогда Песков добавил, что для возобновления диалога Украина должна не только отменить закон об отказе от переговоров с Москвой, но и проявить политическую волю.