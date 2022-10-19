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Берлускони рассказал, как Зеленский может остановить конфликт на Украине

Ведомости

Если президент Украины Владимир Зеленский прикажет своим военным прекратить атаки, это привело бы к остановке боевых действий, заявил глава партии «Вперед, Италия», бывший премьер-министр страны Сильвио Берлускони в ходе выступления перед парламентариями.

«Война, которая ведется на Украине, — это бойня украинских солдат и граждан. Если бы он сказал: "Я больше не нападаю", все бы было кончено», — заявил политик (цитата по «РИА Новости»).

Берлускони также возложил на Киев ответственность за обострение ситуации на Украине.

«Дело было так: в 2014 году в Минске было подписано соглашение между Украиной и двумя новообразованными республиками Донбасса о мире без нападений друг на друга. Украина через год выбрасывает этот договор к чертям и начинает наступление на границы двух республик», — подчеркнул он.

Кроме того, Берлускони заявил, что в настоящее время в ЕС и США отсутствуют сильные лидеры, которые могли бы вмешаться в ситуацию ради прекращения конфликта, добавив, что таким лидером мог бы стать он сам.

Ранее Берлускони заявил, что в честь своего дня рождения обменялся подарками с президентом России Владимиром Путиным. Данное заявление содержалось в аудиозаписи обращения политика к своим однопартийцам, которую опубликовало агентство LaPresse.

Ранее по теме: Берлускони рассказал о примирении с Путиным и обмене подарками

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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