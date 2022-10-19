Берлускони рассказал, как Зеленский может остановить конфликт на Украине

«Дело было так: в 2014 году в Минске было подписано соглашение между Украиной и двумя новообразованными республиками Донбасса о мире без нападений друг на друга. Украина через год выбрасывает этот договор к чертям и начинает наступление на границы двух республик», — подчеркнул он.