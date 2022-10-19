Берлускони рассказал, как Зеленский может остановить конфликт на Украине
Если президент Украины Владимир Зеленский прикажет своим военным прекратить атаки, это привело бы к остановке боевых действий, заявил глава партии «Вперед, Италия», бывший премьер-министр страны Сильвио Берлускони в ходе выступления перед парламентариями.
«Война, которая ведется на Украине, — это бойня украинских солдат и граждан. Если бы он сказал: "Я больше не нападаю", все бы было кончено», — заявил политик (цитата по «РИА Новости»).
Берлускони также возложил на Киев ответственность за обострение ситуации на Украине.
«Дело было так: в 2014 году в Минске было подписано соглашение между Украиной и двумя новообразованными республиками Донбасса о мире без нападений друг на друга. Украина через год выбрасывает этот договор к чертям и начинает наступление на границы двух республик», — подчеркнул он.
Кроме того, Берлускони заявил, что в настоящее время в ЕС и США отсутствуют сильные лидеры, которые могли бы вмешаться в ситуацию ради прекращения конфликта, добавив, что таким лидером мог бы стать он сам.
Ранее Берлускони заявил, что в честь своего дня рождения обменялся подарками с президентом России Владимиром Путиным. Данное заявление содержалось в аудиозаписи обращения политика к своим однопартийцам, которую опубликовало агентство LaPresse.