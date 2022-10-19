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Берлускони рассказал о примирении с Путиным и обмене подарками

Ведомости

Итальянский экс-премьер Сильвио Берлускони, которого связывает давняя дружба с президентом России Владимиром Путиным, заявил, что недавно «воссоединился» с ним и в честь прошедшего дня рождения обменялся подарками в виде водки, вина и милых писем, сообщает The Washington Post со ссылкой на итальянское информационное агентство LaPresse.

Агентство опубликовало аудиозапись обращения Берлускони к своим правоцентристским законодателям из Forza Italia («Вперёд, Италия») во время встречи в нижней палате депутатов на этой неделе.

«Я воссоединился с президентом Путиным», — сказал Берлускони. «Он прислал мне 20 бутылок водки и очень милое письмо на мой день рождения. Я ответил ему 20 бутылками ламбруско (игристое итальянское вино) и таким же милым письмом». Поводом послужил 86-й день рождения Берлускони, который отмечался 29 сентября.

В аудиозаписи Берлускони снова защитил позицию Москвы в конфликте с Украиной. В конце своей предвыборной кампании он уже поддержал спецоперацию России на Украине, говоря, что Путина вынудили к этому промосковские сепаратисты на Донбассе на востоке Украины.

«Войска должны были войти, дойти до Киева в течение недели, заменить правительство Зеленского достойными людьми, а затем уйти», — сказал Берлускони на ток-шоу 22 сентября. Позже экс-премьер заявил, что его слова были «слишком упрощены».

Берлускони и Путина связывают дружеские отношения. Он принимал российского лидера на своей сардинской вилле и даже посетил с Путиным Крым в 2014 г. после того, как полуостров вошел в состав России.

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Последние комментарии Берлускони, вероятно, осложнят отношения с Джорджей Мелони, которая может стать следующим премьер-министром Италии, пишет WP. Ультраправые взгляды Мелони в прошлом вызвали недоумение в некоторых европейских столицах, но она решительно поддержала НАТО и Украину в конфликте.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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