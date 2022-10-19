Берлускони рассказал о примирении с Путиным и обмене подарками
Итальянский экс-премьер Сильвио Берлускони, которого связывает давняя дружба с президентом России Владимиром Путиным, заявил, что недавно «воссоединился» с ним и в честь прошедшего дня рождения обменялся подарками в виде водки, вина и милых писем, сообщает The Washington Post со ссылкой на итальянское информационное агентство LaPresse.
Агентство опубликовало аудиозапись обращения Берлускони к своим правоцентристским законодателям из Forza Italia («Вперёд, Италия») во время встречи в нижней палате депутатов на этой неделе.
«Я воссоединился с президентом Путиным», — сказал Берлускони. «Он прислал мне 20 бутылок водки и очень милое письмо на мой день рождения. Я ответил ему 20 бутылками ламбруско (игристое итальянское вино) и таким же милым письмом». Поводом послужил 86-й день рождения Берлускони, который отмечался 29 сентября.
В аудиозаписи Берлускони снова защитил позицию Москвы в конфликте с Украиной. В конце своей предвыборной кампании он уже поддержал спецоперацию России на Украине, говоря, что Путина вынудили к этому промосковские сепаратисты на Донбассе на востоке Украины.
«Войска должны были войти, дойти до Киева в течение недели, заменить правительство Зеленского достойными людьми, а затем уйти», — сказал Берлускони на ток-шоу 22 сентября. Позже экс-премьер заявил, что его слова были «слишком упрощены».
Берлускони и Путина связывают дружеские отношения. Он принимал российского лидера на своей сардинской вилле и даже посетил с Путиным Крым в 2014 г. после того, как полуостров вошел в состав России.
Последние комментарии Берлускони, вероятно, осложнят отношения с Джорджей Мелони, которая может стать следующим премьер-министром Италии, пишет WP. Ультраправые взгляды Мелони в прошлом вызвали недоумение в некоторых европейских столицах, но она решительно поддержала НАТО и Украину в конфликте.
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