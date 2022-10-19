Берлускони рассказал о примирении с Путиным и обмене подарками

«Я воссоединился с президентом Путиным», — сказал Берлускони. «Он прислал мне 20 бутылок водки и очень милое письмо на мой день рождения. Я ответил ему 20 бутылками ламбруско (игристое итальянское вино) и таким же милым письмом». Поводом послужил 86-й день рождения Берлускони, который отмечался 29 сентября.