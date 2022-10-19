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«Я Джорджа, я женщина, я мать, я итальянка, я христианка»

В Италии будет самое правое правительство со времен Муссолини
Софья Корепанова
Итальянский политик Джорджа Мелони / Yara Nardi / Reuters

Солидная мемориальная доска висит слева от арки в доме 39 на римской улице Виа делла Скрофа. Она установлена в честь борца антифашистского сопротивления Альберто Маркези, казненного в 1944 г. А справа от арки гораздо более скромная табличка из плексигласа, гласящая, что тут расположен офис национал-консервативной и правопопулистской партии «Братья Италии» (Fratelli d’Italia). Это весьма странное соседство, поразился римский корреспондент DW.

В Германии бывшие нацисты после Второй мировой исчезли из политической жизни. В Италии им разрешили объединиться в новую партию – «Итальянское общественное движение» (Movimento Sociale Italiano, MSI). В 1992 г. в ее двери постучалась 15-летняя Джорджа Мелони, сделала карьеру и в 2012 г. основала собственную партию «Братья Италии», позаимствовав у MSI символику – факел с пламенем цветов итальянского флага. По легенде, такое изображение было на могиле Муссолини. Название же позаимствовано из первого куплета гимна страны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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