«Я Джорджа, я женщина, я мать, я итальянка, я христианка»В Италии будет самое правое правительство со времен Муссолини
Солидная мемориальная доска висит слева от арки в доме 39 на римской улице Виа делла Скрофа. Она установлена в честь борца антифашистского сопротивления Альберто Маркези, казненного в 1944 г. А справа от арки гораздо более скромная табличка из плексигласа, гласящая, что тут расположен офис национал-консервативной и правопопулистской партии «Братья Италии» (Fratelli d’Italia). Это весьма странное соседство, поразился римский корреспондент DW.
В Германии бывшие нацисты после Второй мировой исчезли из политической жизни. В Италии им разрешили объединиться в новую партию – «Итальянское общественное движение» (Movimento Sociale Italiano, MSI). В 1992 г. в ее двери постучалась 15-летняя Джорджа Мелони, сделала карьеру и в 2012 г. основала собственную партию «Братья Италии», позаимствовав у MSI символику – факел с пламенем цветов итальянского флага. По легенде, такое изображение было на могиле Муссолини. Название же позаимствовано из первого куплета гимна страны.