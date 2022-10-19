«Я Джорджа, я женщина, я мать, я итальянка, я христианка»

В Германии бывшие нацисты после Второй мировой исчезли из политической жизни. В Италии им разрешили объединиться в новую партию – «Итальянское общественное движение» (Movimento Sociale Italiano, MSI). В 1992 г. в ее двери постучалась 15-летняя Джорджа Мелони, сделала карьеру и в 2012 г. основала собственную партию «Братья Италии», позаимствовав у MSI символику – факел с пламенем цветов итальянского флага. По легенде, такое изображение было на могиле Муссолини. Название же позаимствовано из первого куплета гимна страны.