В Кремле с интересом ознакомятся с идеями Киссинджера об урегулировании на Украине

«Талант, опыт и экспертиза Киссинджера востребованы всегда. Особенна она (экспертиза) востребована и в таких острых ситуациях. Мы с большим интересом ознакомимся с этим материалом, пока, к сожалению, возможности такой не было», – сказал он.