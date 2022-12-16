В Кремле с интересом ознакомятся с идеями Киссинджера об урегулировании на Украине
В Кремле планируют ознакомиться со статьей бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера о том, каким он видит будущее в мире между Россией и Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
«Талант, опыт и экспертиза Киссинджера востребованы всегда. Особенна она (экспертиза) востребована и в таких острых ситуациях. Мы с большим интересом ознакомимся с этим материалом, пока, к сожалению, возможности такой не было», – сказал он.