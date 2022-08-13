Киссинджер указал на роль США в создании угрозы войны с Россией и Китаем

23 мая на форуме в Давосе Киссинджер заявил, что главной целью урегулирования ситуации на Украине должно стать достижение нейтрального статуса страны и ее становление как моста между Россией и Европой. Также он подчеркнул, что Запад должен перестать пытаться нанести поражение России руками Украины. Во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе он отметил, что игнорирование Западом России в раскладе сил может привести к фатальным последствиям. «Переговоры должны начаться в ближайшие два месяца, а иначе грядут потрясения и создастся напряженность, преодолеть которые будет нелегко», – цитировали «РИА Новости» Киссинджера.