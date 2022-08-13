Киссинджер указал на роль США в создании угрозы войны с Россией и Китаем
Мир находится на грани опасного нарушения равновесия, так как США вовлечены в конфликт с Россией и Китаем, заявил в интервью изданию The Wall Street Journal бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Он выразил мнение, что Соединенные Штаты частично несут ответственность за напряженность в отношениях с этими двумя государствами.
«Мы находимся на грани войны с Россией и Китаем по вопросам, которые мы частично создали, не имея никакого представления о том, чем это закончится или к чему это должно привести», – сказал Киссинджер. Дипломат считает, что после того, как спецоперация России на Украине будет завершена, «части Донбасса» войдут в состав России.
Бывший госсекретарь США заявил также, что считает логичным присоединение к НАТО Польши и других «традиционно западных стран». Украина к этой категории не относится, поскольку представляет собой территории, «которые русские считают своими». Киссинджер выразил мнение, что стабильности могла бы способствовать позиция Украины в качестве буфера между Западом и Россией.
«Я был за полную независимость Украины, но считал, что лучшей ролью для нее будет что-то вроде Финляндии», — отметил он.
23 мая на форуме в Давосе Киссинджер заявил, что главной целью урегулирования ситуации на Украине должно стать достижение нейтрального статуса страны и ее становление как моста между Россией и Европой. Также он подчеркнул, что Запад должен перестать пытаться нанести поражение России руками Украины. Во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе он отметил, что игнорирование Западом России в раскладе сил может привести к фатальным последствиям. «Переговоры должны начаться в ближайшие два месяца, а иначе грядут потрясения и создастся напряженность, преодолеть которые будет нелегко», – цитировали «РИА Новости» Киссинджера.
27 мая после своих заявлений на форуме в Давосе Киссинджер был включен в базу украинского «Миротворца» из-за «информационной спецоперации России против Украины», сообщали «РИА Новости». 4 июля Генри Киссинджер заявил, что не призывал Украину идти на территориальные уступки России во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме.