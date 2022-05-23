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Киссинджер назвал главную цель урегулирования ситуации на Украине

Ведомости

Главной целью урегулирования ситуации на Украине должно стать достижение нейтрального статуса страны и ее становление как моста между Россией и Европой, заявил бывший госсекретарь и советник президента США по нацбезопасности Генри Киссинджер в ходе Всемирного экономического форума в Давосе.

«Идеальным результатом стало бы, если бы Украина заняла место нейтрального государства в качестве моста между Россией и Европой», — заявил Киссинджер (цитата по ТАСС).

Он отметил, что говорил об этом 8 лет назад, когда впервые появились идеи о вступлении Украины в НАТО. Киссинджер пояснил, что нейтральный статус Украины в том виде, в котором он предполагался тогда, недостижим, однако он должен быть главной целью урегулирования ситуации вокруг страны.

Ранее замминистра иностранных дел России Андрей Руденко сообщил, что Киев фактически вышел из переговорного процесса. По его словам, Москва готова вернуться к переговорам, когда Киев проявит конструктивный подход и ответит на предложения России, которые были направлены 15 апреля. Переговоры сторон по мирному соглашению начались 28 февраля и проходили в Белоруссии и Турции, а также в режиме онлайн.

Ранее по теме: МИД: Россия вернется к переговорам с Украиной при «конструктивном подходе Киева»

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных