Киссинджер назвал главную цель урегулирования ситуации на Украине
Главной целью урегулирования ситуации на Украине должно стать достижение нейтрального статуса страны и ее становление как моста между Россией и Европой, заявил бывший госсекретарь и советник президента США по нацбезопасности Генри Киссинджер в ходе Всемирного экономического форума в Давосе.
«Идеальным результатом стало бы, если бы Украина заняла место нейтрального государства в качестве моста между Россией и Европой», — заявил Киссинджер (цитата по ТАСС).
Он отметил, что говорил об этом 8 лет назад, когда впервые появились идеи о вступлении Украины в НАТО. Киссинджер пояснил, что нейтральный статус Украины в том виде, в котором он предполагался тогда, недостижим, однако он должен быть главной целью урегулирования ситуации вокруг страны.
Ранее замминистра иностранных дел России Андрей Руденко сообщил, что Киев фактически вышел из переговорного процесса. По его словам, Москва готова вернуться к переговорам, когда Киев проявит конструктивный подход и ответит на предложения России, которые были направлены 15 апреля. Переговоры сторон по мирному соглашению начались 28 февраля и проходили в Белоруссии и Турции, а также в режиме онлайн.