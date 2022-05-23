Киссинджер назвал главную цель урегулирования ситуации на Украине

Он отметил, что говорил об этом 8 лет назад, когда впервые появились идеи о вступлении Украины в НАТО. Киссинджер пояснил, что нейтральный статус Украины в том виде, в котором он предполагался тогда, недостижим, однако он должен быть главной целью урегулирования ситуации вокруг страны.