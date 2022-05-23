МИД: Россия вернется к переговорам с Украиной при «конструктивном подходе Киева»

Переговоры России и Украины начались через несколько дней после начала спецоперации. С конца февраля представители сторон провели несколько раундов переговоров об урегулировании ситуации. Делегации стран проводили переговоры на территории Белоруссии и онлайн. Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявили, что дипломатическое решение конфликта может быть только при «незамедлительном завершении боевых действий со стороны России и выводе военнослужащих».