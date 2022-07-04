Киссинджер заявил, что не призывал Украину уступить свои территории России
Бывший госсекретарь и советник президента США по нацбезопасности Генри Киссинджер заявил, что не призывал Украину идти на территориальные уступки России во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом сообщают «РИА Новости».
«Я никогда не говорил об этом (территориальных уступках). Я сказал, что лучшей разделительной линией для прекращения огня является ранее существовавшее положение», – отметил Киссинджер. По его мнению, Россия должна вернуть Украине 15% территорий, которые принадлежали ей до начала спецоперации, и в этом случае между сторонами может быть установлено «реальное» прекращение огня. Также бывший госсекретарь назвал Крым и Донбасс «спорными территориями», и любую территорию в ходе переговоров нужно рассматривать отдельно.
23 мая на форуме в Давосе Киссинджер заявил, что главной целью урегулирования ситуации на Украине должно стать достижение нейтрального статуса страны и ее становление как моста между Россией и Европой. Также он подчеркнул, что Запад должен перестать пытаться нанести поражение России руками Украины. Во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе он отметил, что игнорирование Западом России в раскладе сил может привести к фатальным последствиям. «Переговоры должны начаться в ближайшие два месяца, а иначе грядут потрясения и создастся напряженность, преодолеть которые будет нелегко», – цитировали «РИА Новости» Киссинджера.
27 мая после своих заявлений на форуме в Давосе Киссинджер был включен в базу украинского «Миротворца» из-за «информационной спецоперации России против Украины», сообщали «РИА Новости». О неизбежности территориальных уступок со стороны Украины 12 июня заявлял и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
С конца февраля Москва и Киев провели несколько раундов переговоров в Белоруссии и Турции. В середине мая стороны сообщили о приостановке диалога. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что его страна может возобновить переговоры только после восстановления контроля над всей территорией страны. Министр иностранных дел Сергей Лавров называл требования Зеленского для возобновления переговоров «несерьезным подходом». Песков также отмечал, что диалог между двумя странами отсутствует как таковой, а отношения между ними находятся на нулевой точке.