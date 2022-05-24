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Экс-госсекретарь США призвал пойти на уступки России в конфликте на Украине

Ведомости

Бывший госсекретарь и советник президента США по нацбезопасности Генри Киссинджер призвал Запад перестать пытаться нанести поражение России руками украинской армии, чтобы избежать катастрофы в Европе, сообщили «РИА Новости».

Во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе он отметил, что игнорирование Западом России в раскладе сил может привести к фатальным последствиям. «Переговоры должны начаться в ближайшие два месяца, а иначе грядут потрясения и создастся напряженность, преодолеть которые будет нелегко», – цитирует издание Киссинджера.

По его мнению, продолжение военных действий не означает борьбу за свободу Украины.

23 мая на форуме в Давосе Киссинджер заявил, что главной целью урегулирования ситуации на Украине должно стать достижение нейтрального статуса страны и ее становление как моста между Россией и Европой.

Ранее замминистра иностранных дел России Андрей Руденко сообщил, что Киев фактически вышел из переговорного процесса. По его словам, Москва готова вернуться к переговорам, когда Киев проявит конструктивный подход и ответит на предложения России, которые были направлены 15 апреля. Переговоры сторон по мирному соглашению начались 28 февраля и проходили в Белоруссии и Турции, а также в режиме онлайн.

Ранее по теме: Киссинджер назвал главную цель урегулирования ситуации на Украине

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных