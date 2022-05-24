Экс-госсекретарь США призвал пойти на уступки России в конфликте на Украине
Бывший госсекретарь и советник президента США по нацбезопасности Генри Киссинджер призвал Запад перестать пытаться нанести поражение России руками украинской армии, чтобы избежать катастрофы в Европе, сообщили «РИА Новости».
Во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе он отметил, что игнорирование Западом России в раскладе сил может привести к фатальным последствиям. «Переговоры должны начаться в ближайшие два месяца, а иначе грядут потрясения и создастся напряженность, преодолеть которые будет нелегко», – цитирует издание Киссинджера.
По его мнению, продолжение военных действий не означает борьбу за свободу Украины.
23 мая на форуме в Давосе Киссинджер заявил, что главной целью урегулирования ситуации на Украине должно стать достижение нейтрального статуса страны и ее становление как моста между Россией и Европой.
Ранее замминистра иностранных дел России Андрей Руденко сообщил, что Киев фактически вышел из переговорного процесса. По его словам, Москва готова вернуться к переговорам, когда Киев проявит конструктивный подход и ответит на предложения России, которые были направлены 15 апреля. Переговоры сторон по мирному соглашению начались 28 февраля и проходили в Белоруссии и Турции, а также в режиме онлайн.