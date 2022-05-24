Экс-госсекретарь США призвал пойти на уступки России в конфликте на Украине

Ранее замминистра иностранных дел России Андрей Руденко сообщил, что Киев фактически вышел из переговорного процесса. По его словам, Москва готова вернуться к переговорам, когда Киев проявит конструктивный подход и ответит на предложения России, которые были направлены 15 апреля. Переговоры сторон по мирному соглашению начались 28 февраля и проходили в Белоруссии и Турции, а также в режиме онлайн.