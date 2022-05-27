Экс-госсекретарь США Киссинджер включен в базу «Миротворца»
Бывший госсекретарь и советник президента США по нацбезопасности Генри Киссинджер был включен в базу украинского «Миротворца», сообщили «РИА Новости».
Издание уточняет, что он включен в списки «Миротворца» из-за «информационной спецоперации России против Украины». На сайте указаны персональные данные Киссинджера – дата рождения, место проживания и занимаемая им ранее должность.
23 мая на Всемирном экономическом форуме в Давосе Киссинджер заявил, что главной целью урегулирования ситуации на Украине должно стать достижение нейтрального статуса страны и ее становление как моста между Россией и Европой. 24 мая экс-госсекретарь призвал Запад во избежание катастрофы в Европе не пытаться нанести поражение России руками украинской армии. По его мнению, переговоры должны начаться в ближайшие два месяца, «создастся напряженность, преодолеть которую будет нелегко».
Ранее в базу «Миротворца» попал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщил 2 мая венгерский телеканал «Новости-ТВ». Телеканал предположил, что Орбан попал в список «из-за отказа правительства Венгрии поставлять оружие на Украину» и запрета на транзит по территории республики иностранных вооружений для украинской армии.
Украинский сайт «Миротворец» создан в 2014 г. и позиционирует себя как «интернет-представительство центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности граждан». Сайт содержит открытую базу личных данных людей, опубликованных без их согласия. В базу попадают журналисты, ополченцы из ДНР и ЛНР и другие граждане, которых основатели сайта считают «изменниками родины» и «агентами Кремля».