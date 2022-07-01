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Киссинджер назвал три возможных исхода конфликта на Украине

Ведомости

У развития кризиса на Украине есть три возможных сценария: потеря страной пятой части территории, попытка вытеснить Россию из Крыма и откат положения дел на линию до 24 февраля — начала спецоперации. Об этом экс-госсекретарь США Генри Киссинджер заявил в интервью The Spactator.

Первый сценарий предусматривает потерю Украиной в пользу России 20% территории, в частности Донбасса, сельскохозяйственных районов и полосы вдоль Черного моря, — то есть «победу» России.

Второй вариант подразумевает попытку вытеснения России из Крыма, что делает неизбежным «вопрос о войне» с ней для Запада. Наконец, третий вариант — вытеснение российских войск на линию до начала военной спецоперации 24 февраля 2022 г., что будет означать фактическое поражение России.

По мнению экс-госсекретаря, президент Украины Владимир Зеленский намерен реализовать третий вариант, побочным вариантом которого станет перевооружение Киева по линии НАТО или даже вхождение его в альянс в качестве обладателя крупнейшей сухопутной армии в Европе.

Ранее, 23 мая, на Всемирном экономическом форуме в Давосе Киссинджер заявил, что главной целью урегулирования ситуации на Украине должно стать достижение нейтрального статуса страны и ее становление как моста между Россией и Европой. 24 мая экс-госсекретарь призвал Запад во избежание катастрофы в Европе не пытаться нанести поражение России руками украинской армии. По его мнению, переговоры должны начаться в ближайшие два месяца, «создастся напряженность, преодолеть которую будет нелегко». За это Киссинджера включили в информационную украинскую базу «Миротворец» как участника «информационной войны» на стороне России.

Позже, 12 июня, о неизбежности территориальных уступок со стороны Украины генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на встрече с президентом Финляндии Саули Ниинистё. В то же время американские и европейские официальные лица настаивают на территориальной целостности украинского государства и отвергают обвинения в том, что допускают отторжение ее территорий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных