Киссинджер назвал три возможных исхода конфликта на Украине
У развития кризиса на Украине есть три возможных сценария: потеря страной пятой части территории, попытка вытеснить Россию из Крыма и откат положения дел на линию до 24 февраля — начала спецоперации. Об этом экс-госсекретарь США Генри Киссинджер заявил в интервью The Spactator.
Первый сценарий предусматривает потерю Украиной в пользу России 20% территории, в частности Донбасса, сельскохозяйственных районов и полосы вдоль Черного моря, — то есть «победу» России.
Второй вариант подразумевает попытку вытеснения России из Крыма, что делает неизбежным «вопрос о войне» с ней для Запада. Наконец, третий вариант — вытеснение российских войск на линию до начала военной спецоперации 24 февраля 2022 г., что будет означать фактическое поражение России.
По мнению экс-госсекретаря, президент Украины Владимир Зеленский намерен реализовать третий вариант, побочным вариантом которого станет перевооружение Киева по линии НАТО или даже вхождение его в альянс в качестве обладателя крупнейшей сухопутной армии в Европе.
Ранее, 23 мая, на Всемирном экономическом форуме в Давосе Киссинджер заявил, что главной целью урегулирования ситуации на Украине должно стать достижение нейтрального статуса страны и ее становление как моста между Россией и Европой. 24 мая экс-госсекретарь призвал Запад во избежание катастрофы в Европе не пытаться нанести поражение России руками украинской армии. По его мнению, переговоры должны начаться в ближайшие два месяца, «создастся напряженность, преодолеть которую будет нелегко». За это Киссинджера включили в информационную украинскую базу «Миротворец» как участника «информационной войны» на стороне России.
Позже, 12 июня, о неизбежности территориальных уступок со стороны Украины генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на встрече с президентом Финляндии Саули Ниинистё. В то же время американские и европейские официальные лица настаивают на территориальной целостности украинского государства и отвергают обвинения в том, что допускают отторжение ее территорий.