Ранее, 23 мая, на Всемирном экономическом форуме в Давосе Киссинджер заявил, что главной целью урегулирования ситуации на Украине должно стать достижение нейтрального статуса страны и ее становление как моста между Россией и Европой. 24 мая экс-госсекретарь призвал Запад во избежание катастрофы в Европе не пытаться нанести поражение России руками украинской армии. По его мнению, переговоры должны начаться в ближайшие два месяца, «создастся напряженность, преодолеть которую будет нелегко». За это Киссинджера включили в информационную украинскую базу «Миротворец» как участника «информационной войны» на стороне России.