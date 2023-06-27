В Кремле оценили возможность участия Лукашенко в переговорах по Украине
Сейчас нет никаких предпосылок для начала мирных переговоров с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Что касается переговорного аспекта в контексте украинского кризиса, еще раз можно повторить: в настоящий момент никаких предпосылок для такой возможности не усматривается. Мы знаем, что это абсолютно исключается Киевом, абсолютно исключается странами коллективного Запада. Предпосылок для этого нет», – сказал он.
При этом, комментируя возможность участия президента Белоруссии Александра Лукашенко в переговорном процессе, Песков напомнил, что у Путина и Лукашенко сложились «не просто союзнические, но и дружеские отношения». Песков также обратил внимание на то, что белорусский лидер обладает большим опытом и «закален в различных боях».
«Безусловно, обмен мнениями президента и координация действий и так далее – это то, что происходит на ежедневной основе. Это диктует характер наших особых отношений Союзного государства. Особенно когда элемент безопасности и координации в области безопасности выходит на первый план на фоне агрессивных проявлений вокруг наших стран», – заключил Песков.
Таким образом в Кремле прокомментировали заявление главы СНБО Украины Алексея Данилова о том, что Лукашенко может принять участие в переговорном процессе. Это заявление он сделал после того, как в России была урегулирована ситуация вокруг ЧВК «Вагнер».
В ночь на 24 июня в России была предпринята попытка вооруженного мятежа со стороны ЧВК «Вагнер». Вечером в Кремле сообщили о достигнутых договоренностях с основателем ЧВК по деэскалации ситуации.
Важную роль при этом сыграл Лукашенко, который принимал участие в переговорах по разрешению ситуации с основателем ЧВК. Вечером 26 июня в обращении к нации Путин поблагодарил белорусского лидера за его усилия и вклад в мирное разрешение ситуации. Согласно достигнутым договоренностям, Пригожин объявил о возвращении бойцов и техники в полевые лагеря, а сам он переедет в Белоруссию. 27 июня ФСБ сообщила о прекращении уголовного дела в отношении основателя ЧВК.