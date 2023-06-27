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Политика

В Кремле оценили возможность участия Лукашенко в переговорах по Украине

Ведомости

Сейчас нет никаких предпосылок для начала мирных переговоров с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 

«Что касается переговорного аспекта в контексте украинского кризиса, еще раз можно повторить: в настоящий момент никаких предпосылок для такой возможности не усматривается. Мы знаем, что это абсолютно исключается Киевом, абсолютно исключается странами коллективного Запада. Предпосылок для этого нет», – сказал он.

При этом, комментируя возможность участия президента Белоруссии Александра Лукашенко в переговорном процессе, Песков напомнил, что у Путина и Лукашенко сложились «не просто союзнические, но и дружеские отношения». Песков также обратил внимание на то, что белорусский лидер обладает большим опытом и «закален в различных боях». 

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«Безусловно, обмен мнениями президента и координация действий и так далее – это то, что происходит на ежедневной основе. Это диктует характер наших особых отношений Союзного государства. Особенно когда элемент безопасности и координации в области безопасности выходит на первый план на фоне агрессивных проявлений вокруг наших стран», – заключил Песков. 

Таким образом в Кремле прокомментировали заявление главы СНБО Украины Алексея Данилова о том, что Лукашенко может принять участие в переговорном процессе. Это заявление он сделал после того, как в России была урегулирована ситуация вокруг ЧВК «Вагнер». 

В ночь на 24 июня в России была предпринята попытка вооруженного мятежа со стороны ЧВК «Вагнер». Вечером в Кремле сообщили о достигнутых договоренностях с основателем ЧВК по деэскалации ситуации.

Важную роль при этом сыграл Лукашенко, который принимал участие в переговорах по разрешению ситуации с основателем ЧВК. Вечером 26 июня в обращении к нации Путин поблагодарил белорусского лидера за его усилия и вклад в мирное разрешение ситуации. Согласно достигнутым договоренностям, Пригожин объявил о возвращении бойцов и техники в полевые лагеря, а сам он переедет в Белоруссию. 27 июня ФСБ сообщила о прекращении уголовного дела в отношении основателя ЧВК.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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