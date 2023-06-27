В Кремле оценили возможность участия Лукашенко в переговорах по Украине

Важную роль при этом сыграл Лукашенко, который принимал участие в переговорах по разрешению ситуации с основателем ЧВК. Вечером 26 июня в обращении к нации Путин поблагодарил белорусского лидера за его усилия и вклад в мирное разрешение ситуации. Согласно достигнутым договоренностям, Пригожин объявил о возвращении бойцов и техники в полевые лагеря, а сам он переедет в Белоруссию. 27 июня ФСБ сообщила о прекращении уголовного дела в отношении основателя ЧВК.