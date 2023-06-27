Лукашенко призвал не делать ни из кого героев после попытки мятежа в России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал «не делать героев» ни из него, ни из президента России Владимира Путина, ни из основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в связи с событиями, связанными с попытками вооруженного мятежа в России. Об этом белорусский лидер заявил на церемонии вручения генеральских погонов.
«Я сказал: ни в коем случае не делать из меня героя, ни из меня, ни из Путина, ни из Пригожина, потому что мы ситуацию упустили, а потом мы думали, что рассосется, а оно не рассосалось. И столкнулись два человека, которые воевали на фронте. Нет в этом деле героев», – убежден Лукашенко (цитата по Telegram-каналу «Пул Первого»).
Накануне, 26 июня, в своем вечернем обращении к россиянам Путин поблагодарил Лукашенко за его усилия и вклад в мирное разрешение ситуации, связанной с попыткой вооруженного мятежа в России.
Попытка военного мятежа ЧВК «Вагнер» была предпринята в ночь на 24 июня. Пригожин вечером 23 июня опубликовал сообщения об ударе по тыловым лагерям компании и обвинил в этом армию. В Минобороны назвали информацию ложной и описали ее как провокацию. Уже утром «Вагнер» контролировал Ростов-на-Дону, захватив все военные объекты города, после чего ЧВК начала продвижение в сторону Москвы. Позже в ФСБ России возбудили уголовное дело в отношении Пригожина по статье о вооруженном мятеже.
Вечером 24 июня Пригожин сообщил об остановке движения на Москву. В Кремле сообщили, что в переговорах по разрешению ситуации с основателем ЧВК участвовал Лукашенко. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что в результате была достигнута договоренность о том, что уголовное дело, возбужденное в отношении Пригожина, будет прекращено, а сам он переедет в Белоруссию.