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Путин поблагодарил Лукашенко за его вклад в урегулирование вооруженного мятежа

Ведомости

Президент России Владимир Путин в своем вечернем обращении к гражданам страны поблагодарил белорусского коллегу Александра Лукашенко за его усилия и вклад в мирное разрешение ситуации, связанной с попыткой вооруженного мятежа в России 24 июня.

«Признателен президенту Белоруссии Александру Григорьевичу Лукашенко за его усилия и вклад в мирное разрешение ситуации», – сказал Путин.

Глава государства также поблагодарил россиян за выдержку, сплоченность и патриотизм.

Путин подчеркнул, что вооруженный мятеж был бы подавлен в любом случае. В ходе своего выступления президент указал на присущий многим бойцам «Вагнера» патриотизм, заявив, что их использовали «в темную» против «своих братьев по оружию».

Президент также поблагодарил бойцов ЧВК, которые «остановились у последней черты», заявив, что у них есть возможность продолжить службу России, заключив контракт с Минобороны или другими силовыми органами. Они также могут вернуться домой или уехать в Белоруссию, добавил Путин.

«Данное мной обещание будет исполнено. Повторю, выбор за каждым из вас», – указал он.

Попытка военного мятежа ЧВК «Вагнер» была предпринята в ночь на 24 июня. Основатель «Вагнера» Евгений Пригожин вечером 23 июня опубликовал сообщения об ударе по тыловым лагерям компании и обвинил в этом армию. В Минобороны назвали информацию ложной и описали ее как провокацию. Уже утром «Вагнер» контролировал Ростов-на-Дону, захватив все военные объекты города, после чего ЧВК начала продвижение в сторону Москвы. Позже в ФСБ России возбудили уголовное дело в отношении Пригожина по статье о вооруженном мятеже.

Вечером 24 июня Пригожин сообщил об остановке движения на Москву. В Кремле сообщили, что в переговорах по разрешению ситуации с основателем ЧВК участвовал Лукашенко. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что в результате была достигнута договоренность о том, что уголовное дело, возбужденное в отношении Пригожина, будет прекращено, а сам он переедет в Белоруссию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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