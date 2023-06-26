Путин поблагодарил Лукашенко за его вклад в урегулирование вооруженного мятежа
Президент России Владимир Путин в своем вечернем обращении к гражданам страны поблагодарил белорусского коллегу Александра Лукашенко за его усилия и вклад в мирное разрешение ситуации, связанной с попыткой вооруженного мятежа в России 24 июня.
«Признателен президенту Белоруссии Александру Григорьевичу Лукашенко за его усилия и вклад в мирное разрешение ситуации», – сказал Путин.
Глава государства также поблагодарил россиян за выдержку, сплоченность и патриотизм.
Путин подчеркнул, что вооруженный мятеж был бы подавлен в любом случае. В ходе своего выступления президент указал на присущий многим бойцам «Вагнера» патриотизм, заявив, что их использовали «в темную» против «своих братьев по оружию».
Президент также поблагодарил бойцов ЧВК, которые «остановились у последней черты», заявив, что у них есть возможность продолжить службу России, заключив контракт с Минобороны или другими силовыми органами. Они также могут вернуться домой или уехать в Белоруссию, добавил Путин.
«Данное мной обещание будет исполнено. Повторю, выбор за каждым из вас», – указал он.
Попытка военного мятежа ЧВК «Вагнер» была предпринята в ночь на 24 июня. Основатель «Вагнера» Евгений Пригожин вечером 23 июня опубликовал сообщения об ударе по тыловым лагерям компании и обвинил в этом армию. В Минобороны назвали информацию ложной и описали ее как провокацию. Уже утром «Вагнер» контролировал Ростов-на-Дону, захватив все военные объекты города, после чего ЧВК начала продвижение в сторону Москвы. Позже в ФСБ России возбудили уголовное дело в отношении Пригожина по статье о вооруженном мятеже.
Вечером 24 июня Пригожин сообщил об остановке движения на Москву. В Кремле сообщили, что в переговорах по разрешению ситуации с основателем ЧВК участвовал Лукашенко. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что в результате была достигнута договоренность о том, что уголовное дело, возбужденное в отношении Пригожина, будет прекращено, а сам он переедет в Белоруссию.