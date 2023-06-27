ФСБ сообщила о прекращении дела о мятеже против Пригожина

ФСБ сообщила о прекращении дела о мятеже против ПригожинаВ Кремле ранее анонсировали его отъезд в Белоруссию
Уголовное дело по факту вооруженного мятежа прекращено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ России.
В ходе расследование ведомство установило, что участники вооруженного мятежа прекратили противоправные действия 24 июня. В связи с этим сегодня, 27 июня, дело было прекращено, пояснили в ФСБ.
23 июня ФСБ возбудила уголовное дело против основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина по факту организации вооруженного мятежа (по ст. 279 УК РФ). Максимальное наказание по статье составляет 20 лет лишения свободы.
Дело было заведено после того, как Пригожин обвинил Минобороны в нанесении ударов по тыловым лагерям компании. Основатель «Вагнера» заявил, что ответственность за удар лежит на «военном руководстве» страны и пообещал ответить на атаку. В Минобороны информацию опровергли, назвав сообщение провокацией.
После этого Пригожин с бойцами компании двинулся из зоны спецоперации в сторону Москвы. 24 июня «Вагнер» взял под контроль военные объекты в Ростове-на-Дону и блокировал город. Затем бойцы ЧВК остановились на территории Липецкой области, не дойдя до столицы, как утверждал Пригожин, 200 км. В Москве, Подмосковье и Воронежской области был введен режим контртеррористической операции (КТО), который сняли 26 июня.
Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением в связи с ситуацией с ЧВК «Вагнер». Происходящее он назвал «отступничеством от своего народа, от боевых товарищей», «ударом в спину» стране и «внутренним предательством».
Вечером 24 июня после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко основатель «Вагнера» принял решение остановить движение на Москву и вернуться в тыловые лагеря ЧВК.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что в результате переговоров была достигнута договоренность: уголовное дело, возбужденное в отношении Пригожина, будет прекращено, а сам он «уйдет в Белоруссию». 26 июня президент РФ Владимир Путин поблагодарил Лукашенко за его усилия и вклад в мирное разрешение ситуации.