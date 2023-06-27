ФСБ сообщила о прекращении дела о мятеже против Пригожина

После этого Пригожин с бойцами компании двинулся из зоны спецоперации в сторону Москвы. 24 июня «Вагнер» взял под контроль военные объекты в Ростове-на-Дону и блокировал город. Затем бойцы ЧВК остановились на территории Липецкой области, не дойдя до столицы, как утверждал Пригожин, 200 км. В Москве, Подмосковье и Воронежской области был введен режим контртеррористической операции (КТО), который сняли 26 июня.