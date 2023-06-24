Песков: уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено, он уедет в Белоруссию

Песков: уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено, он уедет в БелоруссиюБойцы ЧВК «Вагнер», которые не участвовали в мятеже, смогут подписать контракт с Минобороны
Бойцы ЧВК Вагнер, которые не участвовали в мятеже, смогут заключить контракт с Минобороны, остальные бойцы не будут преследоваться, а основатель компании Евгений Пригожин уедет в Белоруссию. Уголовное дело в отношении него будет прекращено. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. По его словам, Лукашенко предложил посреднические усилия по разрешению ситуации с Евгением Пригожиным в телефонном разговоре с Владимиром Путиным.
«Два президента действительно условились о том, что президент Лукашенко будет оказывать посреднические усилия по урегулированию ситуации. Мы высоко ценим эту готовность. Вы наверняка спросите меня почему именно президент Лукашенко? Дело в том, что Александр Григорьевич давно лично знаком с Пригожиным, около 20 лет. И это было его личное инициативное предложение, которое было согласовано с президентом Путиным. Мы признательны президенту Белоруссии за эти усилия», – сказал Песков журналистам. По его словам, в итоге удалось разрешить эту ситуацию «без дальнейших потерь, без дальнейшего повышения уровня напряженности».
По итогам переговоров Лукашенко с Пригожиным была достигнута договоренность о том, что ЧВК Вагнер вернется в свои лагеря, сказал Песков.
«Часть из них, которая пожелает, подпишет контракты с Министерством обороны. Это касается той части, которая не приняла участие в этом походе. Действительно, были такие соединения, которые с самого начала одумались и вернулись. Они даже запросили сопровождение ГАИ, другую помощь с тем, чтобы вернуться в свои места постоянного дислоцирования», – сказал представитель Кремля. Остальные бойцы не будут преследоваться, заявил Песков: «Их никто не будет преследовать, с учетом их заслуг на фронте. Мы всегда с уважением относились к их героическим поступкам на фронте и будем всегда это уважение хранить».
Уголовное дело же в отношении Пригожина будет прекращено, и он «уйдет в Белоруссию», заявил Песков. Такие договоренности были зафиксированы в вечернем разговоре Путина и Лукашенко, добавил он. Однако, что будет делать Пригожин в Белоруссии, Песков не сказал. Кроме того он не знает, где сейчас находится Пригожин. При этом Песков добавил, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является «слово президента России».
На вопрос журналистов о том, обсуждались ли иные условия для ухода ЧВК «Вагнер» в места дислокации, Песков заявил, что «больше условий, о которых бы я мог <...> рассказать, нет».
Что же касается возможных кадровых перестановок в Министерстве обороны, то Песков сказал, что «эти вопросы входят в исключительную прерогативу и компетентность Верховного главнокомандующего в соответствии с Конституцией Российской Федерации». На вопрос о том, доверяет ли по-прежнему президент министру обороны, Песков сказал: «Мне неизвестно о каких-то изменениях в этой связи».
Песков также прокомментировал утреннее заявление президента о том, что все, кто сознательно встал на путь предательства, будут наказаны и ответят перед законом. По словам представителя Кремля, главной целью было – избежать кровопролития, внутренней конфронтации, столкновений с непредсказуемыми результатами. «И именно во имя этих целей были реализованы посреднические усилия Лукашенко. И президент Путин принял соответствующее решение», – заявил Песков. При этом вопрос о том, сколько военнослужащих погибли в результате сегодняшних действий ЧВК «Вагнер», Песков переадресовал в Министерство обороны.
Новых обращений Владимира Путина ночью не планируется, сказал Песков. По его словам, президент весь день 24 июня находился в Кремле. Режим контртеррористической операции будет отменен «в самое ближайшее время», добавил он. Этот режим ввели в Москве и еще нескольких регионах 24 числа.