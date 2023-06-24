Песков: уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено, он уедет в Белоруссию

«Часть из них, которая пожелает, подпишет контракты с Министерством обороны. Это касается той части, которая не приняла участие в этом походе. Действительно, были такие соединения, которые с самого начала одумались и вернулись. Они даже запросили сопровождение ГАИ, другую помощь с тем, чтобы вернуться в свои места постоянного дислоцирования», – сказал представитель Кремля. Остальные бойцы не будут преследоваться, заявил Песков: «Их никто не будет преследовать, с учетом их заслуг на фронте. Мы всегда с уважением относились к их героическим поступкам на фронте и будем всегда это уважение хранить».