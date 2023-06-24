Лукашенко провел переговоры по деэскалации с Пригожиным

Чуть позже Пригожин подтвердил, что движение его военной техники вглубь России будет приостановлено, его пресс-служба опубликовала соответствующее аудиозаявление. «Сейчас наступил тот момент, когда кровь может пролиться... Мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану», – заявил Пригожин.