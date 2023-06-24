Лукашенко провел переговоры по деэскалации с Пригожиным

Лукашенко провел переговоры по деэскалации с ПригожинымГлава ЧВК «Вагнер» согласился остановить продвижение техники и вернуть ее в лагеря
Основатель ЧВК «Вагнер» принял предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко остановить движение техники военной компании по территории России, сообщил Telegram-канал «Пул Первого», близкий к администрации белорусского лидера.
Согласно сообщению, переговоры были согласованы с президентом России Владимиром Путиным и длились в течение всего дня. В результате стороны пришли к договоренностям «о недопустимости развязывания кровавой бойни» на территории РФ. Планируются дальнейшие шаги по деэскалации напряжения.
«На данный момент на столе – абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК “Вагнер”», – отмечается в сообщении «Пула Первого».
«Ведомости» направили запрос пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову.
Чуть позже Пригожин подтвердил, что движение его военной техники вглубь России будет приостановлено, его пресс-служба опубликовала соответствующее аудиозаявление. «Сейчас наступил тот момент, когда кровь может пролиться... Мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану», – заявил Пригожин.
Пригожин 23 июня обвинил армию в обстреле лагеря ЧВК «Вагнер», основателем которой он является. В Минобороны заявили, что эта информация не соответствует действительности. После угроз Пригожина ФСБ возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу по ст. 279 УК РФ. Национальный антитеррористический комитет ввел режим контртеррористической операции в ряде регионов.
Позже Путин в своем видеообращении назвал действия Пригожина и его ЧВК предательством и заявил, что все, кто готовил вооруженный мятеж, «встал на путь шантажа и террористических методов», понесут наказание – «ответят и перед законом, и перед нашим народом».
Утром 24 июня Путин и Лукашенко провели разговор о происходящей в России попытке вооруженного мятежа. Российский президент также проинформировал о ситуации президентов Казахстана, Узбекистана и Турции.
О контактах по ситуации в России заявили и на Западе. Белый дом в своем пресс-релизе сообщил, что президент США Джо Байден обсудил попытку мятежа с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Британский премьер, в свою очередь, ранее заявлял, чтобы «все стороны проявили ответственность и защитили жизни гражданских лиц».