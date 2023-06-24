Что происходит с рублем на фоне мятежа Пригожина

В начале будущей недели доллар, по базовой оценке БКС, будет на уровне 85-88 руб/$, говорит аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов. Но он не исключает более высоких пиковых значений для доллара – все будет зависеть от новостного фона. «В любом случае усиление волатильности стало неизбежным, и еще какое-то время курс будет отличаться нестабильностью», – отмечает эксперт. Сейчас динамика связана больше с эмоциональными факторами, объясняет Буйволов: фундаментально курс в основном продолжает опираться на баланс между объемом поступающей в страну выручки в инвалюте и спросом на нее со стороны импортеров.