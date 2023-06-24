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Экономика

Что происходит с рублем на фоне мятежа Пригожина

Торгов на бирже нет, но курс в банковских обменниках вырос
Екатерина Литова Наталья Заруцкая Артем Кульша Михаил Кузнецов
Максим Стулов / Ведомости

В некоторых банковских обменниках днем 24 июня стоимость доллара превысила 100 руб., позднее ряд игроков курс снизил, но ситуация быстро меняется в течение дня. 

Росбанк утром предлагал купить доллар за 98 руб., а евро – по 108 руб. Сейчас (на 14:33 мск) курс снизился – доллар можно купить за 91 руб., а евро - за 97 руб. В отделении «Фора банка», как убедился корреспондент «Ведомостей», днем доллар можно было приобрести за 101 руб., евро – за 115 руб. В отделении Сбербанка к 16:20 мск один доллар стоит 91,84 руб., а евро – 100,46 руб. В приложении «Цифра банка» купить доллар можно за 96 руб., евро – за 99 руб.

ВТБ в своем приложении предлагает 89,9 руб. за доллар и 98,35 – за евро. У Альфа-банка доллар можно купить за 89,9 руб., а евро – за 96 руб. У Газпромбанка – по 89,2 руб. и 97 руб. соответственно. В «Тинькофф» покупка доллара обойдется в 89,85 руб., евро – в 95,80 руб., следует из информации в мобильном приложении.

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В офисах Райффайзенбанка доллар стоил 87,5 руб., евро – 95,5 руб. У «Тинькофф банка» на сайте указана цена за доллар 88,05 руб., за евро – 93,9 руб. 

«Ведомости» направили запросы в банки.

Сбербанк и его офисы по всей стране работают в штатном режиме, сообщил его представитель. Он заверил, что банк не фиксирует повышенного спроса клиентов на валютно-обменные операции, они находятся на уровне стандартных значений. Повышенного спроса на снятие наличных также нет, добавил представитель «Сбера»: все операции проходят в штатном режиме.

На бирже торги в выходные не проводятся: на закрытии в пятницу, 23 июня, доллар на Мосбирже стоил 84,7 руб., евро торговался на уровне 92,34 руб., юань – 11,7 руб. Официально установленный курс доллара Банка России на выходные и понедельник, 24-26 июня, составляет 84,07 руб., евро – 91,49 руб., юаня – 11,64 руб.

На следующей неделе рынок может увидеть курс рубля около 90 руб./$ и падение акций в районе 10%, делится своими прогнозиами инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов: политические риски могут оказать сильное влияние на финансовые рынки, но точная динамика рубля и российских акций будет зависеть от поступающих новостей. 

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В начале будущей недели доллар, по базовой оценке БКС, будет на уровне 85-88 руб/$, говорит аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов. Но он не исключает более высоких пиковых значений для доллара – все будет зависеть от новостного фона. «В любом случае усиление волатильности стало неизбежным, и еще какое-то время курс будет отличаться нестабильностью», – отмечает эксперт. Сейчас динамика связана больше с эмоциональными факторами, объясняет Буйволов: фундаментально курс в основном продолжает опираться на баланс между объемом поступающей в страну выручки в инвалюте и спросом на нее со стороны импортеров.

Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков называет аналитиков и инвесторов заложниками текущего политического кризиса. По его мнению, прогнозировать в такой ситуации сложно, потому что фактически фундаментально ничего не произошло: нефтегазовая отрасль функционирует, Центробанк стоит на том же самом месте, магазины открыты. «Политическое противостояние, которое мы сейчас видим, по сути является частью спецоперации, которая уже заложена в ценах акций компаний», – уверен эксперт.

Если ситуация себя исчерпает за выходные, то в понедельник на рынке ничего не произойдет, полагает Кабаков. Если же продолжится, то в начале недели доллар может превысить 90 руб. «Часть инвесторов поддастся панике, другая отреагирует менее чувствительно, но всю просадку, которую мы увидим на следующей неделе, быстро откупят», – резюмирует он.

В ночь с 23 на 24 июня у в соцсетях, связанных с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, от его лица было заявлено о ракетном ударе по одному из тыловых лагерей военной компании и распространены другие сообщения. В Минобороны назвали эти выступления «информационной провокацией». По факту заявлений главы ЧВК «Вагнер» ФСБ России возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Президент Владимир Путин утром выступил с обращением к гражданам и назвал мятеж «ударом в спину».

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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