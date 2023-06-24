Что представители власти заявили о происходящем c ЧВК «Вагнер»Они призвали бойцов не поддерживать Евгения Пригожина
Евгений Пригожин 23 июня обвинил «военное руководство» в обстреле лагеря ЧВК «Вагнер», основателем которой он является. Соответствующие заявления были распространены в соцсетях, связанных с бизнесменом. В Минобороны заявили, что эта информация не соответствует действительности.
ФСБ почти сразу после этого возбудила уголовное дело «по факту призыва к вооруженному мятежу», позже Генпрокуратура сообщила, что дело в отношении Пригожина возбуждено по ст. 279 УК РФ. Национальный антитеррористический комитет ввел режим контртеррористической операции в Москве, Подмосковье, Воронежской области.
Владимир Путин выступил с видеообращением, в котором заявил, что действия ЧВК «Вагнер» являются предательством. В Ростове-на-Дону сложная обстановка, «фактически блокирована работа органов гражданского и военного управления». «Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, – предали Россию», – заявил президент.
Первая реакция других представителей власти – в подборке «Ведомостей».
Василий Голубев, губернатор Ростовской области:
«Сложившаяся ситуация требует максимальной концентрации всех сил для удержания порядка. Правоохранительные органы предпринимают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность жителей области. Прошу всех сохранять спокойствие и без необходимости не выходить из дома».
Сергей Собянин, мэр Москвы:
«В связи с поступающей информацией в Москве проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности. Введен дополнительный контроль на дорогах. Возможно ограничение проведения массовых мероприятий. Прошу отнестись с пониманием к принимаемым мерам.
В Москве введен режим контртеррористической операции. В связи с этим в городе отменены ранее объявленные массовые мероприятия. Все городские службы работают в полном объеме, передвижения по городу не затруднены. Спасибо москвичам и гостям города за понимание и спокойное отношение к происходящему».
Андрей Клишас, сенатор:
«В соответствии с ч. 2 ст. 80 Конституции "президент Российской Федерации является гарантом Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина». «В установленном Конституцией Российской Федерации порядке он принимает меры по охране суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности, поддерживает гражданский мир и согласие в стране, обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов, входящих в единую систему публичной власти.
Все граждане, федеральные и региональные органы власти должны неукоснительно выполнять решения президента, направленные на поддержание конституционной законности и правопорядка в стране.
Деятельное раскаяние – единственно верное поведение для всех организаторов и участников вооруженного мятежа».
Андрей Турчак, секретарь генсовета «Единой России»:
«Единая Россия» с президентом!»
Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга:
«Обстановка в городе спокойная и контролируемая. Постоянно нахожусь на связи с руководителями силовых структур города. В городе продолжают действовать меры безопасности в соответствии с указом президента России от 19 октября 2022 г. (уровень базовой готовности). Законные действия правоохранительных органов, в том числе в здании «Вагнер-центра», не оказывают влияния на жизнь города».
Владислав Ховалыг, глава Тувы:
«Сегодня, когда вся наша страна ведет борьбу с враждебными силами за свои интересы, за суверенитет, защищает свой народ, самое главное – это единство и ответственность. Не стоит вестись на громкие, кричащие заголовки и верить фейкам. Для нас единственно правильная позиция – это всемерная поддержка военно-политического руководства страны. Необходимо сохранять спокойствие, проявлять ответственность, концентрировать силы и внимание на обеспечении стабильности и порядка каждому на своем вверенном участке».
Сергей Меняйло, глава Северной Осетии:
«Бойцы ЧВК «Вагнер», в рядах которой много и наших ребят, мужественно сражаются на фронте, защищают нашу страну. Но то, что сегодня делает Пригожин, – это преступление против собственной страны! Преступление против народа России. Руководитель ЧВК слишком заигрался, слишком поверил в собственные силы. Настолько заигрался, что решил, что возможно рвануть страну изнутри. Мы же все понимаем, к чему приводят такие игры. Наша страна это уже проходила. Ввергнуть сейчас Россию в братоубийственную гражданскую войну – а именно это сейчас пытается сделать Пригожин, прикрываясь патриотическими лозунгами, – предательство интересов Родины, предательство каждого гражданина России. Призываю наших земляков, несущих службу в рядах ЧВК, не подчиняться преступным приказам Пригожина!»
Вячеслав Володин, председатель Государственной думы:
«История России показала: внешние вызовы и угрозы сплачивали наше общество. Вместе мы способны преодолеть любые сложности. Проблемы и беды страны происходили всегда только из-за предательства, внутреннего раскола и измены элит. Депутаты Государственной думы, представляя интересы граждан Российской Федерации, выступают за консолидацию сил, поддерживают президента Владимира Владимировича Путина – нашего Верховного главнокомандующего. Бойцы «Вагнера» должны сделать единственно правильный выбор: быть со своим народом, на стороне закона, защищать безопасность и будущее Родины, выполнять приказы Верховного главнокомандующего.
Все иное – предательство!»
Мария Захарова, официальный представитель МИДа:
«У нас один главнокомандующий. Не два, не три. Один. И он призвал всех объединиться.
Это сейчас главное. У нас у всех есть свое отношение ко всему. Но наступают в истории моменты, когда свое личное надо отложить на потом. Даже если считаешь, что прав на 100%. Почему? Да потому, что если мы сейчас не объединимся, если каждый будет за себя или за свое видение ситуации, ничего уже не будет важно. Только единение. Единение под знаменами главнокомандующего. Враг только и ждет нашей междоусобицы. Не дождется!»
Александр Гусев, губернатор Воронежской области:
«В социальных сетях сейчас публикуется много недостоверной информацией, связанной с продвижением колонны военной техники по территории Воронежской области. За распространение подобных сообщений законодательством РФ предусмотрена ответственность. На все случаи отреагируют Роскомнадзор и прокуратура региона. Уверен, что воронежцы не поддадутся на информационные провокации тех, кто заинтересован в дестабилизации ситуации в стране и регионе. Еще раз убедительно прошу: следите за всей информацией только в официальных источниках. СМИ, и другие медиа также прошу ответственно подходить к размещению информации».
Валерий Фадеев, советник президента, председатель СПЧ:
«Нет и не может быть никаких двусмысленностей: приказы и указания президента России, Верховного главнокомандующего должны исполняться беспрекословно. Есть органы власти, чьи распоряжения и требования абсолютно законны, и их надо выполнять.
Надеюсь, что у бойцов ЧВК «Вагнер» возобладает разум и они прекратят свои незаконные действия».
Рамзан Кадыров, глава Чечни:
«Все происходящее – нож в спину и настоящий военный мятеж! Я не раз предупреждал, что война – не время для озвучивания личных обид и решения споров в нашем тылу. Тыл должен быть всегда спокоен и надежен. Представьте, что сейчас чувствуют ребята в окопах, перед лицом которых враг, а за спиной предательская авантюра? Речь о стабильности, о сплоченности государства, о безопасности граждан. <…> Обращаюсь к бойцам – патриотам нашей Родины. Не ведитесь на провокации. Какие бы цели вам ни расписывали, какие бы обещания вам ни говорили – безопасность государства и сплоченность российского общества в такой момент превыше всего! <…> Происходящее – это не ультиматум Министерству обороны. Это вызов государству, и против этого вызова необходимо сплотиться всем вокруг национального лидера: военным, силовикам, губернаторам, гражданскому населению. Бойцы Минобороны и Росгвардии по Чеченской Республике уже выехали в зоны напряжённости. Мы сделаем всё, чтобы сохранить единство России и защитить ее государственность!»
Сергей Суровикин, заместитель командующего Объединенной группировкой войск:
«Я только что по приказу руководства Министерства обороны Российской Федерации прибыл с переднего края, с передовой, где наши войска, наши командиры, наши солдаты, наши бойцы, добровольцы выполняют задачу, бьются с противником насмерть, с превосходящими силами противника, несут потери, но стоят на своих позициях. Я обращаюсь к руководству, к командирам и бойцам ЧВК «Вагнер». Мы вместе с вами прошли трудный тяжелый путь, мы вместе с вами воевали, шли на риски, несли потери, мы вместе побеждали. Мы одной крови, мы воины. Я призываю остановиться. Противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время. Пока не поздно, и нужно, и необходимо сделать – это подчиниться воле и приказу всенародно избранного президента Российской Федерации, остановить колоны, вернуть их в пункты постоянной дислокации и районы сосредоточения, решить все проблемы только мирным путем под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации».
Дмитрий Медведев, председатель «Единой России»:
«Сейчас самое главное для победы над внешним и внутренним врагом, алчущим разорвать нашу Родину, для спасения нашего государства – сплотиться вокруг президента, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами страны. Раскол и предательство – путь к величайшей трагедии, вселенской катастрофе. Мы ее не допустим. Враг будет разбит! Победа будет за нами!»
Кирилл, патриарх Московский и всея Руси:
«Сегодня, когда на фронтах, самоотверженно исполняя свой долг, сражаются и гибнут наши братья, когда враги направляют все усилия, чтобы уничтожить Россию, любая попытка посеять рознь внутри страны есть величайшее преступление, которое не имеет никаких оправданий.
Вознося молитвы о мирном разрешении сложившейся ситуации, как предстоятель Русской православной церкви призываю одуматься тех, кто, взяв в руки оружие, готов направить его против своих собратьев. Перед лицом общей угрозы надлежит сохранять единомыслие, преодолевать обиды и личные амбиции. Как бы сложно это подчас ни было.
Поддерживаю усилия главы государства Российского, направленные на то, чтобы не допустить смуты в нашей стране».