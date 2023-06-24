Что представители власти заявили о происходящем c ЧВК «Вагнер»

«Все происходящее – нож в спину и настоящий военный мятеж! Я не раз предупреждал, что война – не время для озвучивания личных обид и решения споров в нашем тылу. Тыл должен быть всегда спокоен и надежен. Представьте, что сейчас чувствуют ребята в окопах, перед лицом которых враг, а за спиной предательская авантюра? Речь о стабильности, о сплоченности государства, о безопасности граждан. <…> Обращаюсь к бойцам – патриотам нашей Родины. Не ведитесь на провокации. Какие бы цели вам ни расписывали, какие бы обещания вам ни говорили – безопасность государства и сплоченность российского общества в такой момент превыше всего! <…> Происходящее – это не ультиматум Министерству обороны. Это вызов государству, и против этого вызова необходимо сплотиться всем вокруг национального лидера: военным, силовикам, губернаторам, гражданскому населению. Бойцы Минобороны и Росгвардии по Чеченской Республике уже выехали в зоны напряжённости. Мы сделаем всё, чтобы сохранить единство России и защитить ее государственность!»