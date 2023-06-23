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Что случилось с Пригожиным. Главное

По факту заявлений главы ЧВК «Вагнер» возбуждено уголовное дело
Илья Лакстыгал
Елена Копылова / РИА Новости

Национальный антитеррористический комитет России (НАК) сообщил о возбуждении уголовного дела о призыве к вооруженному мятежу. Это произошло после того, как в соцсетях, связанных с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, от его лица было заявлено о ракетном ударе по одному из тыловых лагерей военной компании, и распространены другие заявления. В НАК призвали прекратить противоправные действия.

«Утверждения, распространяемые от имени Евгения Пригожина, не имеют под собой никаких оснований. В связи с этими заявлениями ФСБ России возбужденно уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Требуем немедленно прекратить противоправные действия», – говорится в сообщении НАК (цитата по ТАСС).

В Уголовном кодексе РФ статья 279 «Вооруженный мятеж» предусматривает наказание от 12 до 20 лет лишения свободы. Такую статью можно инкриминировать в случае организации вооруженного мятежа либо активного участия в нем в целях свержения или насильственного изменения конституционного строя РФ либо нарушения территориальной целостности России. НАК, в свою очередь, официально не назвал номер статьи, которую возбудили в отношении Пригожина. В истории современной России по этой статье был осужден только отставной полковник ГРУ Владимир Квачков.

Ранее по теме: Песков: Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина и Минобороны

Президент России Владимир Путин уже проинформирован о ситуации, которая разворачивается между Пригожиным и Минобороны, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. «Президент Путин проинформирован обо всех событиях вокруг Пригожина. Необходимые меры принимаются», – сказал пресс-секретарь главы государства.

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В Минобороны заявили, что сообщения о том, что Вооруженные силы России якобы нанесли удары по бойцам ЧВК «Вагнер», не соответствуют действительности. «Все распространяемые в социальных сетях от имени Евгения Пригожина сообщения и видеокадры о якобы «нанесении МО РФ удара по «тыловым лагерям «ЧВК «Вагнер», не соответствуют действительности и являются информационной провокацией», – подчеркнули в оборонном ведомстве.

Индекс Мосбиржи в ходе вечерней сессии начал резко снижаться: после 23:00 мск он терял уже 3,29%, тогда как торги завершил умеренным снижением на 0,74%. Больше 4% теряют бумаги «Яндекса», Fix Price, TCS Group, Ozon и En+ Group.

ФСБ призвала бойцов ЧВК «Вагнер» не выполнять преступные приказы Пригожина и принять меры к его задержанию, заявили в ЦОС ФСБ.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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