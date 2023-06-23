Что случилось с Пригожиным. Главное

В Уголовном кодексе РФ статья 279 «Вооруженный мятеж» предусматривает наказание от 12 до 20 лет лишения свободы. Такую статью можно инкриминировать в случае организации вооруженного мятежа либо активного участия в нем в целях свержения или насильственного изменения конституционного строя РФ либо нарушения территориальной целостности России. НАК, в свою очередь, официально не назвал номер статьи, которую возбудили в отношении Пригожина. В истории современной России по этой статье был осужден только отставной полковник ГРУ Владимир Квачков.