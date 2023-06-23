Песков: Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина и Минобороны
Президент России Владимир Путин проинформирован о ситуации, которая разворачивается между основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным и Минобороны, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Президент Путин проинформирован обо всех событиях вокруг Пригожина. Необходимые меры принимаются», – сказал Песков (цитата по «РИА Новости»).
Ранее 23 июня в Минобороны заявили, что сообщения о том, что Вооруженные силы России якобы нанесли удары по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер» по приказу руководства оборонного ведомства, не соответствуют действительности. С соответствующими обвинениями до этого выступил Пригожин.