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Песков: Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина и Минобороны

Ведомости

Президент России Владимир Путин проинформирован о ситуации, которая разворачивается между основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным и Минобороны, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Президент Путин проинформирован обо всех событиях вокруг Пригожина. Необходимые меры принимаются», – сказал Песков (цитата по «РИА Новости»).

Ранее по теме: Минобороны опровергло нанесение ударов по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер»

Ранее 23 июня в Минобороны заявили, что сообщения о том, что Вооруженные силы России якобы нанесли удары по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер» по приказу руководства оборонного ведомства, не соответствуют действительности. С соответствующими обвинениями до этого выступил Пригожин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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