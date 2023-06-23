Песков: Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина и Минобороны

Ранее 23 июня в Минобороны заявили, что сообщения о том, что Вооруженные силы России якобы нанесли удары по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер» по приказу руководства оборонного ведомства, не соответствуют действительности. С соответствующими обвинениями до этого выступил Пригожин.