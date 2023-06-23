Минобороны опровергло нанесение ударов по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер»

В середине января в Кремле говорили о том, что сообщения СМИ о конфликте между Минобороны и Пригожиным являются «продукцией информационных манипуляций». «Это главным образом продукция всех этих информационных манипуляций и т. д., которые ладно иногда устраивают наши информационные противники, иногда наши сами друзья ведут себя так, что врагов не надо. Поэтому к этому надо спокойно относиться. Все делают общее дело. Все воюют за Родину. Так к этому и надо относиться», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.