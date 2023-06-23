Минобороны опровергло нанесение ударов по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер»
Сообщения о том, что Минобороны якобы наносило удары по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер», не соответствуют действительности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Все распространяемые в социальных сетях от имени Евгения Пригожина сообщения и видеокадры о якобы «нанесении МО РФ удара по «тыловым лагерям «ЧВК «Вагнер», не соответствуют действительности и являются информационной провокацией», – сказано в сообщении.
В Минобороны подчеркнули, что ВС России «продолжают выполнение боевых задач на линии соприкосновения с вооруженными силами Украины» в районе спецоперации.
Ранее в Telegram-канале пресс-службы основателя ЧВК «Вагнер» появилось голосовое сообщение, в котором Пригожин обвиняет руководство Минобороны в нанесении ракетных ударов по бойцам ЧВК из вертолетов.
В следующем сообщении глава ЧВК сказал, что 25 000 человек идут «разбираться, почему в стране творится беспредел». «Надо заканчивать с этим безобразием», – сказал он, не уточнив, о чем именно идет речь.
В середине января в Кремле говорили о том, что сообщения СМИ о конфликте между Минобороны и Пригожиным являются «продукцией информационных манипуляций». «Это главным образом продукция всех этих информационных манипуляций и т. д., которые ладно иногда устраивают наши информационные противники, иногда наши сами друзья ведут себя так, что врагов не надо. Поэтому к этому надо спокойно относиться. Все делают общее дело. Все воюют за Родину. Так к этому и надо относиться», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.