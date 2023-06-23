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Политика

Минобороны опровергло нанесение ударов по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер»

Ведомости

Сообщения о том, что Минобороны якобы наносило удары по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер», не соответствуют действительности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

«Все распространяемые в социальных сетях от имени Евгения Пригожина сообщения и видеокадры о якобы «нанесении МО РФ удара по «тыловым лагерям «ЧВК «Вагнер», не соответствуют действительности и являются информационной провокацией», – сказано в сообщении. 

В Минобороны подчеркнули, что ВС России «продолжают выполнение боевых задач на линии соприкосновения с вооруженными силами Украины» в районе спецоперации.

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Ранее в Telegram-канале пресс-службы основателя ЧВК «Вагнер» появилось голосовое сообщение, в котором Пригожин обвиняет руководство Минобороны в нанесении ракетных ударов по бойцам ЧВК из вертолетов.

В следующем сообщении глава ЧВК сказал, что 25 000 человек идут «разбираться, почему в стране творится беспредел». «Надо заканчивать с этим безобразием», – сказал он, не уточнив, о чем именно идет речь. 

В середине января в Кремле говорили о том, что сообщения СМИ о конфликте между Минобороны и Пригожиным являются «продукцией информационных манипуляций». «Это главным образом продукция всех этих информационных манипуляций и т. д., которые ладно иногда устраивают наши информационные противники, иногда наши сами друзья ведут себя так, что врагов не надо. Поэтому к этому надо спокойно относиться. Все делают общее дело. Все воюют за Родину. Так к этому и надо относиться», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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