В Кремле заявили об отсутствии конфликта между Минобороны и ЧВК «Вагнер»

«Мы думаем, что в основном этот конфликт существует, естественно, в информационном пространстве. Страна должна знать, и она знает своих героев. <…> Что касается всех конфликтов, то, конечно, как всегда это бывает, это главным образом продукция всех этих информационных манипуляций и т. д., которые ладно иногда устраивают наши информационные противники, иногда наши сами друзья ведут себя так, что врагов не надо. Поэтому к этому надо спокойно относиться. Все делают общее дело. Все воюют за Родину. Так к этому и надо относиться», — сказал он.