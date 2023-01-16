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В Кремле заявили об отсутствии конфликта между Минобороны и ЧВК «Вагнер»

Ведомости

Сообщения СМИ о конфликте между Минобороны и основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным являются «продукцией информационных манипуляций». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы думаем, что в основном этот конфликт существует, естественно, в информационном пространстве. Страна должна знать, и она знает своих героев. <…> Что касается всех конфликтов, то, конечно, как всегда это бывает, это главным образом продукция всех этих информационных манипуляций и т. д., которые ладно иногда устраивают наши информационные противники, иногда наши сами друзья ведут себя так, что врагов не надо. Поэтому к этому надо спокойно относиться. Все делают общее дело. Все воюют за Родину. Так к этому и надо относиться», — сказал он.

Песков подчеркнул, что в памяти страны всегда будут люди, которые «проявляют чудеса геройства» в зоне боевых действий. К этим людям относятся и бойцы из ЧВК «Вагнер», добавил Песков.

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13 января Минобороны сообщило, что 12 января Соледар был полностью взят под контроль российскими военными. В ведомстве подчеркнули, что это имеет важное стратегическое значение для дальнейшего наступления. Позднее Пригожин заявил, что у бойцов ЧВК «пытаются украсть победу» и принизить их заслуги в рамках спецоперации. «У ЧВК «Вагнер» постоянно пытаются украсть победу и рассказывают о присутствии непонятно кого, лишь бы принизить их заслуги», – сказал он.

Позже в Минобороны отметили вклад бойцов ЧВК при взятии Соледара. «Что касается непосредственного штурма городских кварталов, данная боевая задача была успешно решена мужественными и самоотверженными действиями добровольцев штурмовых отрядов ЧВК "Вагнер"», — сказали в ведомстве.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации в конце сентября в состав России вошли ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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