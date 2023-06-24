Москва и южные регионы усилили меры безопасности

Москва и южные регионы усилили меры безопасностиГубернаторы заявляют об отмене массовых мероприятий
На фоне заявлений главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина власти Ростовской, Воронежской, Липецкой, Курской областей, а также Москвы и Подмосковья сообщили о проведении антитеррористических мероприятий, в некоторых регионах – об отмене массовых мероприятий. Также власти предупреждают о возможных досмотрах автомобилей.
Мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале сообщил утром 24 июня, что в городе усилены меры безопасности. Введен дополнительный контроль на дорогах города, уточнил он. «Возможно ограничение проведения массовых мероприятий», – отметил Собянин.
В департаменте транспорта города уточнили, что возможны задержки и отмены отправления некоторых межрегиональных автобусов от автовокзалов Москвы по южным направлениям.
В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы и Московской области введен режим контртеррористической операции, заявили позже в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).
Губернатор Ростовской области Василий Голубев утром 24 июня попросил жителей Ростова-на-Дону воздержаться от поездок в центр и по возможности оставаться дома. По его словам, ситуация находится под контролем и городской администрации и службам даны поручения по «сохранению нормального функционирования всех городских систем». Было принято решение об отмене всех массовых мероприятий в Ростове.
Голубев сообщил, что в работу муниципального транспорта были внесены изменения в части маршрутов, проходящих через центр. «Пригородный транспорт из Азова, Батайска и Аксая работает штатно. Есть временные ограничения на таганрогском, а также на северном направлении из Ростова», – написал он. Голубев попросил не пользоваться трассой М4 «Дон», поскольку из-за ограничения движения на нескольких участках (в районе Батайска, Шахт, Каменска-Шахтинского, Миллерово) там образовались многокилометровые пробки.
Правительство Воронежской области сообщило, что по трассе М4 «Дон» движется колонна военной техники, в связи с чем жителей региона попросили «временно не пользоваться» трассой и автотранспортом.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев также призвал жителей не пользоваться трассой, а также дорогами регионального и местного значения, и попросил с «пониманием отнестись к дополнительным ограничениям, которые мы, при необходимости, будем вводить». Он также сообщил об отмене всех массовых мероприятий в регионе.
Позже в НАК сообщили о введении в регионе режима контртеррористической операции.
В Липецкой области было принято решение об усилении мер безопасности, губернатор Игорь Артамонов рекомендовал жителям «отказаться от поездок в южном направлении, в частности, в Воронежскую область». Позднее он сообщил, что движение на границе Липецкой и Воронежской областей было перекрыто и вызвало затор. «В Хлевенском районе мы быстро развернули оперативный штаб, организовали подвоз воды и питания к месту перекрытия. Водителей заранее оповещают об ограничении движения и просят покинуть трассу», – сообщил Артамонов. В регионе отменены все массовые мероприятия – решение было принято по итогам заседания оперативного штаба.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале анонсировал проведение оперативного штаба «в рамках исполнения указа президента». «О принятых решениях обязательно проинформирую вас, дорогие друзья», – сообщил он.
В Краснодарском крае правоохранительные органы и силовые ведомства не вводят дополнительных мер безопасности, говорится в Telegram-канале оперативного штаба края. Ситуация остается «спокойной и находится под контролем», отмечается в сообщении.
Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 23 июня обвинил Минобороны России в нанесении ударов по бойцам ЧВК. Сообщения об этом не соответствуют действительности, заявили в ведомстве.
НАК сообщил возбуждении уголовного дела о призыве к вооруженному мятежу. ФСБ призвала бойцов ЧВК «Вагнер» не выполнять преступные приказы Пригожина и принять меры к его задержанию, заявили в Центре общественных связей ФСБ.
Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардия круглосуточно докладывают президенту Владимиру Путину о принимаемых мерах по его поручению в связи с попыткой вооруженного мятежа, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.