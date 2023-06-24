Москва и южные регионы усилили меры безопасности

В Липецкой области было принято решение об усилении мер безопасности, губернатор Игорь Артамонов рекомендовал жителям «отказаться от поездок в южном направлении, в частности, в Воронежскую область». Позднее он сообщил, что движение на границе Липецкой и Воронежской областей было перекрыто и вызвало затор. «В Хлевенском районе мы быстро развернули оперативный штаб, организовали подвоз воды и питания к месту перекрытия. Водителей заранее оповещают об ограничении движения и просят покинуть трассу», – сообщил Артамонов. В регионе отменены все массовые мероприятия – решение было принято по итогам заседания оперативного штаба.